Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 03.08.26
Foto: adobe.stock.com
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 03.08.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist EURO STOXX 50 Price Index (+0,82 %) genz vorne. Gefolgt von Münchener Rück AG (-0,15 %), DAX Performance (+1,16 %).
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Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|UBS0ZD
|2,64 Mio.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|BC0LU8
|1,58 Mio.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Cap
|PL28KR
|316,69 Tsd.
|Münchener Rück AG
|
Sonstige
|PM99VN
|151,24 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|SQ4DB6
|100,00 Tsd.
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