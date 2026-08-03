UBS stuft Airbus auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus nach einem Treffen mit Top-Managern des Flugzeugherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Vorstands- und Finanzchef hätten sich offen zu einem neuen Flugzeugmodell geäußert, das zum Ende des Jahrzehnts auf den Markt kommen könnte, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer Studie am Montag. Zuvor aber müssten die Zulieferketten gesichert werden./ck/rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 207,6EUR auf Tradegate (03. August 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ian Douglas-Pennant

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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