UBS stuft Airbus auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus nach einem Treffen mit Top-Managern des Flugzeugherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Vorstands- und Finanzchef hätten sich offen zu einem neuen Flugzeugmodell geäußert, das zum Ende des Jahrzehnts auf den Markt kommen könnte, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer Studie am Montag. Zuvor aber müssten die Zulieferketten gesichert werden./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 207,6EUR auf Tradegate (03. August 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Ian Douglas-Pennant
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ian Douglas-Pennant
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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