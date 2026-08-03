UBS stuft British American Tobacco auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für British American Tobacco nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 5750 Pence belassen. Vorstandschef und Interims-Finanzchef sei zuversichtlich gewesen hinsichtlich des Erreichens der Jahresziele, schrieb Faham Baig in einer Einschätzung am Montag. Mit Investitionen in neue Produktkategorien und in klassische Zigaretten wolle der Tabakhersteller das Wachstum sichern./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 12:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 12:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 51,90EUR auf Tradegate (03. August 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Faham Baig
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57,5
Kursziel alt: 57,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Faham Baig
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57,5
Kursziel alt: 57,5
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