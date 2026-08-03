UBS stuft Santander auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,70 Euro belassen. Das Geschäft in Brasilien werde zum Hindernis für die spanische Großbank, schrieb Ignacio Cerezo in einer Studie am Montag. Mittlerweile trage es nur noch etwa 15 Prozent zum Konzernergebnis bei und damit nurmehr halb so viel wie zu Hochzeiten./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 01:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 01:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 12,50EUR auf Tradegate (03. August 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Ignacio Cerezo
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13,70
Kursziel alt: 13,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ignacio Cerezo
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13,70
Kursziel alt: 13,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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