UBS stuft Santander auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,70 Euro belassen. Das Geschäft in Brasilien werde zum Hindernis für die spanische Großbank, schrieb Ignacio Cerezo in einer Studie am Montag. Mittlerweile trage es nur noch etwa 15 Prozent zum Konzernergebnis bei und damit nurmehr halb so viel wie zu Hochzeiten./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 01:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 12,50EUR auf Tradegate (03. August 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ignacio Cerezo

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,70

Kursziel alt: 13,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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