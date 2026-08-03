BERENBERG stuft Axa auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Axa nach einer Telefonkonferenz zum ersten Halbjahr von 77,10 auf 77,00 Euro moderat gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die geschäftlichen Zielvorgaben des Versicherers habe er seine Schätzungen leicht gekappt, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun rücke der Strategietag am 15. September in den Fokus und damit die neuen Wachstumsziele./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 17:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 17:22 / GMT
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Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 44,53EUR auf Tradegate (03. August 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 77
Kursziel alt: 77,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
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