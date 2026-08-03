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    Feuer zerstören Hunderte Häuser im US-Bundesstaat Washington

    Für Sie zusammengefasst
    • Drei Brände zerstörten über 600 Häuser um Spokane
    • Evakuierungen für Tausende und 900 Einsatzkräfte
    • Mindestens 15 Großbrände auf über 1000 km2
    Feuer zerstören Hunderte Häuser im US-Bundesstaat Washington
    Foto: Siarhei - 356130783

    SPOKANE (dpa-AFX) - Drei Brände haben im US-Bundesstaat Washington Behördenangaben zufolge mehr als 600 Häuser und andere Gebäude zerstört. Die Feuer seien die "schlimmste Naturkatastrophe, die unsere Region je erlebt hat", sagte die Bürgermeisterin der Stadt Spokane, Lisa Brown, am Sonntag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz.

    Verletzte oder Tote seien bislang nicht gemeldet worden, hieß es. Angesichts des Ausmaßes der Brände könne sich das jedoch ändern, sagte Washingtons demokratischer Gouverneur Bob Ferguson.

    In den vergangenen Tagen waren rund um die Stadt im Osten des Bundesstaates aus bislang ungeklärter Ursache drei große Brände ausgebrochen. Betroffen ist nach Daten der gemeinnützigen Warn- und Karten-App Watch Duty eine Fläche von mehr als 32 Quadratkilometern.

    Mehr als 900 Einsatzkräfte kämpften nach Angaben der Behörden am Sonntag gegen die Brände. Für Tausende Menschen in und um Spokane galten Evakuierungsanordnungen. Spokane zählte laut US-Zensus im Jahr 2025 fast 231.000 Einwohner. Der Bundesstaat Washington liegt im Nordwesten der USA, an der Grenze zu Kanada.

    "Außergewöhnliche Waldbrandsaison"

    Gouverneur Ferguson hatte bereits am Freitag gut 100 Nationalgardisten mobilisiert. Am Samstag rief er dann für Washington wegen der Dürrebedingungen bei zeitgleich hohen Temperaturen und starken Winden den Waldbrand-Notstand aus.

    Behördenangaben zufolge sind in dem Bundesstaat derzeit mindestens 15 größere Waldbrände auf einer Fläche von mehr als 1.000 Quadratkilometern aktiv. Es handle sich um eine "außergewöhnliche" Waldbrandsaison, hieß es./alz/DP/stw







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