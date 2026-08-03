BERENBERG stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie nach den vorgelegten Quartalszahlen von 110 auf 104 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastian Bray sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von "soliden Zahlen". Er habe dennoch seine Schätzungen etwas angepasst. So habe er seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie (EPS) 2026 angehoben, unter anderem wegen eines einmaligen positiven Effekts. Seine EPS-Schätzungen für 2027 und 2028 indes senkte er vor allem wegen geringerer Absatzmengen bei Polysilizium in Solarqualität sowie wegen höherer Produktionskosten./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 90,70EUR auf Tradegate (03. August 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 104

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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