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    Überraschung erwartet

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    AMD und Sandisk vor den Zahlen – Stehen die nächsten Kurssprünge bevor?

    AMD und Sandisk werden ihre Quartalszahlen in dieser Woche vorlegen und treffen dabei auf hohe Erwartungen der Analysten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Sandisk 400 Prozent Rallye durch NAND-Nachfrage
    • Analysten hoben Gewinnschätzungen vor Zahlen
    • AMD stark dank KI und Rechenzentrumsgeschäft
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Überraschung erwartet - AMD und Sandisk vor den Zahlen – Stehen die nächsten Kurssprünge bevor?
    Foto: Dall-E

    Nachdem die Aktien von Sandisk und AMD in diesem Jahr bereits massive Kursgewinne verzeichnet haben, könnte die bevorstehende Berichtssaison darüber entscheiden, ob die Rallye weitergeht oder erste Gewinnmitnehmen einsetzen. Während AMD seine Ergebnisse am Dienstag nachbörslich veröffentlicht, folgt Sandisk einen Tag später am Mittwoch.

    Sandisk mit 400-Prozent-Rallye

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    Sandisk zählt in diesem Jahr zu den größten Gewinnern im Technologiesektor. Die Aktie legte seit Jahresbeginn um mehr als 400 Prozent zu und profitiert von der anhaltend hohen Nachfrage nach NAND-Speicherlösungen.

    Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Mittwoch haben Analysten ihre Gewinnprognosen in den vergangenen drei Monaten 34-mal nach oben korrigiert.

    Besonders optimistisch zeigt sich Wells-Fargo-Analyst Aaron Rakers. Er erhöhte sein Kursziel von 1.250 US-Dollar auf 1.620 US-Dollar.

    Nach Einschätzung von Rakers wurde die Dynamik des NAND-Marktes bislang unterschätzt. Die Kombination aus einem knappen Angebot und einer weiterhin robusten Nachfrage habe die durchschnittlichen Verkaufspreise pro Gigabyte deutlich steigen lassen. Gleichzeitig befinde sich die Branche in einem strukturellen Wandel hin zu langfristigen Lieferverträgen, was die Visibilität der Umsätze und die Preissetzungsmacht der Hersteller verbessere.

    Sollte Sandisk diese Erwartungen mit den anstehenden Quartalszahlen bestätigen oder sogar übertreffen, könnte dies den positiven Trend der Aktie weiter unterstützen. Gleichzeitig erhöht die starke Kursentwicklung den Druck auf das Unternehmen, die hohen Markterwartungen auch tatsächlich zu erfüllen.

    AMD setzt auf das boomende KI-Geschäft

    Auch bei Advanced Micro Devices richtet sich der Fokus vor allem auf das Geschäft mit Rechenzentren und künstlicher Intelligenz. Die Aktie des Halbleiterherstellers hat seit Jahresbeginn bereits 122 Prozent zugelegt und gehört damit ebenfalls zu den stärksten Performern im Technologiesektor.

    Vor den am Dienstag erwarteten Quartalszahlen wurden die Gewinnschätzungen der Analysten in den vergangenen drei Monaten 54-mal nach oben angepasst.

    Zusätzlichen Rückenwind erhielt die Aktie zuletzt durch eine neue Einschätzung des Analysehauses Susquehanna. Dort wurde das Kursziel von 450 auf 500 US-Dollar angehoben.

    Analyst Christopher Rolland erwartet sowohl bessere Quartalsergebnisse als auch einen optimistischeren Ausblick. Haupttreiber sei das weiterhin dynamisch wachsende Geschäft mit Rechenzentren. Zwar könnten im zweiten Halbjahr leichte Belastungen bei der Bruttomarge auftreten, da die starke Nachfrage nach KI-Grafikprozessoren teilweise durch das Wachstum im Server- und Embedded-Geschäft ausgeglichen werde.

    Insgesamt rechnet Susquehanna jedoch mit einer positiven Entwicklung, getragen von robusten Serververkäufen und zusätzlichen Impulsen durch die neue MI350-GPU-Serie, die speziell für Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz entwickelt wurde.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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