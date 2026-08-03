Beiersdorf BEI-Aktie: 2026-Prognose angepasst, NIVEA-Plan in 18 Monaten
Beiersdorf stellt die Weichen neu: Der Vorstand senkt die Prognose für 2026 und startet einen 18‑monatigen Turnaround‑Plan, um NIVEA im schwierigen Marktumfeld wieder auf Kurs zu bringen.
Foto: Beiersdorf AG
- Vorstand passt Prognose für 2026 an und startet einen 18‑monatigen NIVEA‑Turnaround‑Plan wegen eines schwierigen Marktumfelds und langsamer Erholung des NIVEA‑Geschäfts.
- Neue Umsatzprognose 2026: Unternehmensbereich Consumer und Konzern erwarten nun organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Bereich (vorher: flach bis leicht wachsend); tesa‑Prognose bleibt bestätigt (flach bis leicht wachsend).
- EBIT‑Umsatzrendite (ohne Sondereffekte) 2026: Consumer mindestens 11,0 % (Vorjahr Consumer 13,6 %), tesa leicht unter Vorjahr (Vorjahr 16,1 %), Konzern mindestens 11,8 % (Vorjahr Konzern 14,0 %).
- Inhalte des Turnaround‑Plans: zweite Phase zur Wiederbelebung des Wachstums in allen Kategorien, Fokus auf Volumenwachstum und Marktdurchdringung mit erschwinglichen, lokal relevanten NIVEA‑Produkten; zusätzliche verbraucherorientierte Investitionen beschlossen.
- Kurzfristige Wirkung und Ausblick: Die zusätzlichen Investitionen und anhaltende COGS‑Inflation (verstärkt durch die Nahost‑Krise) belasten 2026 die EBIT‑Marge; Beiersdorf erwartet 2027 wieder Wachstum und Margenstabilisierung und ab 2028 profitables Wachstum mit über Marktniveau liegendem Umsatzwachstum und kontinuierlicher Margenverbesserung.
- Q2 / H1 2026 Zahlen: Q2 organisch – Consumer −3,3 %, Konzern −2,3 %, tesa +2,5 %. H1 organisch: Konzern −3,5 % (4.952 Mio. €), Consumer −4,0 % (4.113 Mio. €), tesa −0,9 % (839 Mio. €). H1 EBIT‑Umsatzrendite ohne Sondereffekte: Consumer 15,4 %, tesa 16,2 %, Konzern 15,5 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Beiersdorf ist am 05.08.2026.
Der Kurs von Beiersdorf lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 79,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,33 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 77,36EUR das entspricht einem Minus von -3,24 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.989,00PKT (+0,71 %).
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