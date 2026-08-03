Stablecoin-Riese wird zum Schwergewicht am Goldmarkt

Es gibt eine neue Käufergruppe am physischen Goldmarkt – und sie kommt aus einer Ecke, die man vor wenigen Jahren noch als Konkurrenz zum Edelmetall abgetan hätte. Tether, Emittent des weltgrößten Stablecoins, hat im zweiten Quartal 2026 weitere 14 Tonnen physisches Gold erworben. Der Gesamtbestand liegt damit bei über 146 Tonnen im Gegenwert von rund 18,8 Milliarden US-Dollar. Damit hält ein privates Unternehmen mehr Bullion als zahlreiche Notenbanken.

Gold macht rund zehn Prozent der Reserven aus

Aus dem am vergangenen Freitag veröffentlichten Quartalsbericht geht hervor, dass Tether im zweiten Quartal einen operativen Nettogewinn von 1,5 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet hat. Die Reserven des Unternehmens summieren sich auf 187,8 Milliarden US-Dollar – und Gold steht mittlerweile für etwa zehn Prozent davon.

Das ist bemerkenswert, weil das Geschäftsmodell eines Stablecoin-Emittenten eigentlich auf maximale Liquidität ausgelegt ist. Der Löwenanteil der Reserven steckt entsprechend weiterhin in kurzlaufenden US-Staatsanleihen und kurzfristigen Liquiditätsinstrumenten; Tether zählt nach eigenen Angaben zu den größten Käufern und Haltern von US-Treasuries weltweit. Dass daneben eine zweistellige Milliardenposition in physischem Gold aufgebaut wird, unterstreicht, welchen Stellenwert das Edelmetall inzwischen als strategisches Reserveasset genießt – nicht als Renditebringer, sondern als Absicherung gegen genau jene Risiken, die auch Notenbanken umtreiben.

CEO Paolo Ardoino betonte, die Reservestrategie sei im Quartal unter realem Marktdruck getestet worden. Trotz erheblicher Schwankungen bei Gold und Bitcoin sei USD₮ vollständig gedeckt geblieben; die Reserven überstiegen die Verbindlichkeiten zum Quartalsende um 4,11 Milliarden US-Dollar. Parallel reduzierte das Unternehmen die besicherte Kreditvergabe um 2,38 Milliarden US-Dollar – ein defensiver Schritt, der gut zur gleichzeitigen Aufstockung der Goldposition passt.

Beim eigentlichen Kerngeschäft blieb Tether auf Wachstumskurs: Der Umlauf des USD₮-Tokens stieg zum Quartalsende auf 184,6 Milliarden US-Dollar, rund 446 Millionen US-Dollar mehr als drei Monate zuvor – und das, obwohl die Marktkapitalisierung der gesamten Stablecoin-Branche rückläufig war. Der Marktanteil kletterte damit auf über 60 Prozent. Die globale Nutzerbasis wuchs nach Unternehmensangaben um mehr als 30 Millionen.

Fünf Prozent der Notenbanken-Nachfrage – von einem einzigen Unternehmen

Die Einordnung dieser 14 Tonnen liefert der World Gold Council. Nach dessen jüngsten Daten kauften die Zentralbanken im zweiten Quartal insgesamt 289 Tonnen Gold – ein deutlicher Sprung gegenüber den revidierten 57 Tonnen aus dem ersten Quartal. Tethers Zukauf entspricht damit knapp fünf Prozent der gesamten offiziellen Sektornachfrage im Quartal.

Das ist die eigentliche Nachricht für Goldanleger: Ein einzelnes Unternehmen aus der Digital-Asset-Branche bewegt am physischen Markt inzwischen Volumina, die in der Größenordnung mittlerer Notenbanken liegen. Die Nachfrageseite des Goldmarkts, jahrelang von Schmuckindustrie, ETFs und Zentralbanken dominiert, bekommt eine zusätzliche strukturelle Säule.

Was das für den Goldmarkt bedeutet

Aus unserer Sicht sind vor allem drei Punkte relevant:

Erstens handelt es sich um preisunelastische Nachfrage. Wer Gold als Reserveasset zur Bilanzabsicherung kauft, tut dies nicht auf der Suche nach dem optimalen Einstiegskurs, sondern strategisch – ähnlich wie Notenbanken. Solche Käufer verkaufen in Korrekturen typischerweise nicht, sondern nutzen sie. Das stabilisiert den Markt nach unten.

Zweitens verschiebt sich die alte Erzählung vom Wettbewerb zwischen Gold und Krypto. Ausgerechnet der größte Emittent digitaler Dollar setzt bei der Absicherung seiner Bilanz auf physisches Metall. Das ist eine bemerkenswerte Bestätigung der Funktion, die Gold seit Jahrhunderten erfüllt – und ein Argument, das gerade jüngere, kryptoaffine Anlegergruppen erreichen dürfte.

Drittens trifft diese zusätzliche Nachfrage auf ein weitgehend unverändertes Angebot. Die Minenproduktion lässt sich kurzfristig nicht nennenswert ausweiten, große neue Vorkommen sind rar und die Entwicklungszyklen von der Entdeckung bis zur Produktion dauern in aller Regel über ein Jahrzehnt. Wenn strukturelle Nachfrage aus mehreren Richtungen gleichzeitig auf ein starres Angebot trifft, ist die Richtung des Preises die logische Konsequenz – mit entsprechenden Folgen für Produzenten und für jene Explorationsunternehmen, die die Reserven von morgen definieren.

Ob Tether das Tempo der Zukäufe beibehält, bleibt abzuwarten und dürfte auch davon abhängen, wie sich das Wachstum des USD₮-Umlaufs entwickelt. Der Trend als solcher ist jedoch klar erkennbar: Physisches Gold wird zunehmend von Akteuren nachgefragt, die vor fünf Jahren am Bullionmarkt schlicht nicht existierten.









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