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    Neue Aktie für Anleger

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    Milliarden-Abspaltung: Thyssenkrupp steht vor dem großen Schnitt

    Thyssenkrupp spaltet tk accelis Ende Oktober ab. Aktionäre erhalten 49 Prozent der Anteile, während der Konzern die Kontrolle behält.

    Für Sie zusammengefasst
    • Thyssenkrupp spaltet tk accelis Ende Oktober 2026
    • Thyssenkrupp überträgt 49 Prozent an Aktionäre
    • tk accelis 15.500 Mitarbeitende und 11,4 Mrd Umsatz
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Neue Aktie für Anleger - Milliarden-Abspaltung: Thyssenkrupp steht vor dem großen Schnitt
    Foto: Christoph Reichwein/dpa

    Thyssenkrupp teilte am Montag mit, dass die geplante Ausgliederung der Materialhandelssparte tk accelis voraussichtlich Ende Oktober erfolgen werde. Dies geht aus einer auf der Website des Unternehmens veröffentlichten Erklärung für die bevorstehende Hauptversammlung hervor. Thyssenkrupp wird die Eintragung der Ausgliederung in die entsprechenden Handelsregister bis Ende August 2026 beantragen, hieß es. Mit dem Ziel, eine Holdinggesellschaft zu werden, kündigte Thyssenkrupp im Juni Pläne zur Ausgliederung der Sparte an, die fast ein Drittel des Konzernumsatzes ausmacht.

    Der neue Zeitplan konkretisiert die bisherige Planung deutlich: Die außerordentliche Hauptversammlung soll bereits am 7. August 2026 über die Abspaltung entscheiden. Anschließend will Thyssenkrupp die Eintragung bis Ende August beantragen. Rechtswirksam werden soll die Abspaltung voraussichtlich Ende Oktober 2026. Ein exakter erster Börsenhandelstag für tk accelis wurde bislang noch nicht genannt.

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    Thyssenkrupp will 49 Prozent von tk accelis auf seine bestehenden Aktionäre übertragen. Die Zuteilung erfolgt entsprechend ihrer Beteiligung am Mutterkonzern. Thyssenkrupp selbst behält 51 Prozent und damit die Kontrolle. tk accelis bleibt deshalb zunächst vollständig im Konzernabschluss von Thyssenkrupp enthalten. Es handelt sich also nicht um einen klassischen Börsengang, bei dem Thyssenkrupp neue Aktien an Investoren verkauft und unmittelbar einen hohen Emissionserlös einnimmt. Vielmehr erhalten die bisherigen Thyssenkrupp-Aktionäre zusätzlich Aktien des künftig separat notierten Unternehmens. Der Wert der Thyssenkrupp-Aktie dürfte sich am Abspaltungstag entsprechend um den übertragenen Unternehmenswert vermindern. Das ist eine übliche rechnerische Folge einer Abspaltung, kein automatischer Wertverlust für die Aktionäre.

    tk accelis ist die frühere Sparte Materials Services. Sie beschäftigt rund 15.500 Menschen, betreut etwa 250.000 Kunden an rund 400 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 11,4 Milliarden Euro. Damit steht sie für fast ein Drittel des Thyssenkrupp-Umsatzes. Jefferies schätzte den Unternehmenswert zuletzt auf etwa 3,6 Milliarden Euro. Der Konzern bezeichnet tk accelis als umsatzstärksten Werkstoffhändler in Deutschland und Europa sowie als Nummer drei in Nordamerika. Die zehn größten Kunden stehen zusammen für weniger als zehn Prozent des Umsatzes. Damit ist die Kundenbasis relativ breit gestreut.

    Das klassische Handelsgeschäft Materials erzielte zuletzt rund sieben Milliarden Euro Umsatz. Processing, also die kundenspezifische Verarbeitung von Stahl, Edelstahl und Aluminium, kam auf 3,1 Milliarden Euro. Der Bereich Solutions mit Logistik, Beschaffung und digitalem Lieferkettenmanagement erreichte 1,4 Milliarden Euro. Gerade Solutions ist für die Bewertung interessant: Für diesen Bereich strebt tk accelis langfristig eine bereinigte operative Marge von zwölf bis 14 Prozent an. Für Materials sind lediglich rund drei Prozent und für Processing drei bis vier Prozent vorgesehen. Das Unternehmen möchte daher den Anteil des margenstärkeren Dienstleistungs- und Lieferkettengeschäfts ausbauen.

    Mittelfristig will tk accelis den Umsatz jährlich um mehr als vier Prozent steigern. Die bereinigte Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll auf vier bis fünf Prozent wachsen. Das untere Ende soll durch organisches Wachstum und Effizienzverbesserungen erreicht werden. Für fünf Prozent wären zusätzlich Übernahmen und Portfoliomaßnahmen nötig. Die jüngste Entwicklung liefert dafür zumindest erste Argumente: Im zweiten Geschäftsquartal 2025/26 stieg der Umsatz um fünf Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis sprang um 179 Prozent auf 81 Millionen Euro.

    Das Unternehmen will vor allem in Nordamerika wachsen und höhermargige Verarbeitungs- und Lieferkettendienste ausbauen. Wachstumschancen sieht es bei Rechenzentren, Luftfahrt, Verteidigung und Elektromobilität. Allein die Materialnachfrage durch Rechenzentren soll nach Unternehmenseinschätzung in den kommenden Jahren jährlich um mehr als 20 Prozent steigen. Hinzu kommen Nearshoring, neue Zölle und komplexere Lieferketten. Unternehmen lagern Beschaffung, Lagerhaltung und Materialmanagement zunehmend an externe Spezialisten aus. tk accelis möchte sich deshalb nicht mehr als einfacher Stahlhändler, sondern als integrierter Anbieter von "Materials-as-a-Service" positionieren.

    Thyssenkrupp baut sich schrittweise zu einer Finanzholding um. Die einzelnen Töchter sollen eigenständiger wirtschaften, eigenen Zugang zum Kapitalmarkt erhalten und transparenter bewertet werden. Nach Nucera und der Marinesparte TKMS wäre tk accelis der nächste große Baustein dieses Modells. Für Anleger liegt die Chance in einer besseren Sichtbarkeit des bislang im Mischkonzern versteckten Geschäfts. Gleichzeitig ist tk accelis ein zyklischer Werkstoffhändler mit bisher niedrigen Margen. Entscheidend wird daher sein, ob das Unternehmen tatsächlich mehr Umsatz mit Verarbeitung, Logistik und digitalen Lieferkettendiensten erzielt.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 12,21EUR auf Tradegate (03. August 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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