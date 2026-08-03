Sirma Group JSC: Eigenaktien-Rückkauf-Transaktionen – Sirma Group Holding
Das Aktienrückkaufprogramm ist planmäßig abgeschlossen. Nachfolgend die abschließende Übersicht zu Umfang, Preisen und Marktumfeld der getätigten Rückkäufe.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Aktienrückkaufprogramm endete planmäßig am 31.07.2026; dies ist die abschließende Transaktionsmeldung (enthält zusätzlich zwei Transaktionen vom 22.07.2026, abgewickelt am 24.07.2026).
- Im letzten Berichtszeitraum (24.–31.07.2026 plus die 22.07.-Transaktionen) wurden 14.478 Stammaktien (ISIN BG1100032140) zu einem Gesamtpreis von 11.024,05 EUR und einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 0,7614 EUR erworben.
- Gesamt über das Programm (18.06.–31.07.2026): 64.452 erworbene Aktien zum Gesamtpreis von 51.013,38 EUR, volumengewichteter Durchschnittskurs 0,7915 EUR, Kursbereich 0,752–0,830 EUR.
- Genehmigtes Maximalvolumen: 100.000 Aktien; erworben wurden 64.452 Aktien (64,45 % des Volumens), das entspricht ca. 0,109 % des Grundkapitals; 35.548 Aktien (35,55 %) wurden nicht erworben.
- Alle Transaktionen wurden über den regulierten Markt der Bulgarischen Wertpapierbörse – Sofia AD (MIC: XBUL) vom unabhängigen Wertpapiervermittler Elana Trading AD ausgeführt; im Berichtszeitraum keine Käufe an der Frankfurter Börse.
- Käufe erfolgten unter Einhaltung der Preis‑ und Volumenbedingungen der Aktienrückkaufverordnung (SBR); in der Programmankündigung war eine Preisspanne von 0,43–2,05 EUR genannt; Rückkauf basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 8. April 2025.
Der Kurs von Sirma Group Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7630EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,39 % im
Minus.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte