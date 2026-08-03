ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Fuchs SE auf 54 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank erhöht Kursziel Fuchs auf 54 Euro
- Buy Einstufung bestätigt nach starkem Quartal
- Management warnt vor Belastungen durch Rohstoffe
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fuchs SE von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gestützt auf eine robuste Nachfrage, Vorzieheffekte und Lieferengpässe bei Wettbewerbern sei das zweite Quartal stark gewesen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management des Schmierstoffherstellers habe aber davor gewarnt, der Schwung des ersten Halbjahres könnte für den Rest des Jahres nicht einfach fortgeschrieben werden - auch wegen Belastungen durch Rohstoffkosten./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 40,70 auf Tradegate (03. August 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um -1,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,86 %.
Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,66 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +0,84 %/+32,81 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 54 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu FUCHS Pref - A3E5D6 - DE000A3E5D64
Das denkt die wallstreetONLINE Community über FUCHS Pref. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://aktien.guide/kursziel/Fuchs-Petrolub-VZO-DE000A3E5D6…
Chartanalyse
Auf der Webseite von CNN erscheint heute folgende Schlagzeile: The next supply shock : Motor oil.