Bilger will Infrastrukturmilliarden schnell verbauen

ERLANGEN (dpa-AFX) - Der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) hat die zügige Umsetzung von Bauprojekten für die Verkehrsinfrastruktur als die vorrangigste Aufgabe seines neuen Amtes bezeichnet. "Wir haben die höchsten Investitionsmittel aller Zeiten für die Infrastruktur und die müssen umgesetzt werden", sagte Bilger bei der Verkehrsfreigabe eines Autobahnteilstücks der A3 bei Erlangen. "Wir arbeiten am Comeback der Infrastruktur."

Es sei eine gewaltige Summe von 500 Milliarden Euro für ein Sondervermögen aufgenommen worden, sagte der Minister. Die Erwartung sei, dass das jetzt in die Umsetzung komme. "Darum werden wir uns kümmern, für die Straße ebenso wie für die Schiene und die Wasserstraße." Die Einbeziehung privater Partner zur Finanzierung und Umsetzung hält Bilger für sinnvoll, es müsse aber ein gesunder Mix entstehen.