🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Vertrag bis 2031

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Offensivtalent Karetsas wechselt zum BVB

    Für Sie zusammengefasst
    • Konstantinos Karetsas wechselt zu Borussia Dortmund
    • Vom KRC Genk Vertrag bis 30 Juni 2031 Ablöse 30 Mio
    • 18 Jahre 92 Einsätze 23 Vorlagen 6 Tore 10 Länderspiele
    Vertrag bis 2031 - Offensivtalent Karetsas wechselt zum BVB
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den griechischen Offensivspieler Konstantinos Karetsas verpflichtet. Der 18-Jährige kommt vom belgischen Erstligisten KRC Genk und hat einen Vertrag bis 30. Juni 2031 unterschrieben, wie Borussia Dortmund mitteilte.

    "Mit Kos gewinnen wir einen Spieler für Borussia Dortmund, der mit gerade einmal 18 Jahren schon enorme Fähigkeiten besitzt", sagte BVB-Sportgeschäftsführer Lars Ricken zum Transfer. Die Ablöse für das griechische Top-Talent soll sich Medienberichten zufolge auf 30 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro Bonuszahlungen belaufen.

    Dortmunds Sportdirektor Ole Book betonte: "Mit seiner Kreativität und seiner Spielintelligenz wird Kos unsere Mannschaft bereichern. Er ist technisch sehr versiert und besitzt die Fähigkeit, in engen Räumen schnelle Lösungen zu finden, speziell im letzten Drittel."

    92 Pflichtspiele für KRC Genk

    Karetsas ist als Ersatz für den früheren Nationalspieler Julian Brandt vorgesehen, der nach Ablauf seines Vertrags zu Ajax Amsterdam in die Niederlande gewechselt ist. Der Jungprofi Karetsas ist in Genk geboren, hat aber schon zehn A-Länderspiele für die griechische Nationalmannschaft absolviert.

    "Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein und ich bin unglaublich stolz, jetzt das schwarzgelbe Trikot tragen zu dürfen. Ich freue mich sehr darauf, meine Mitspieler kennenzulernen und bald in diesem beeindruckenden Stadion vor unseren Fans zu spielen", sagte der Offensivspieler bei seiner Vorstellung in Dortmund.

    In der abgelaufenen Europa-League-Saison scheiterte Karetsas mit seinem Verein im Achtelfinale am SC Freiburg. Für die Belgier lief der 18-Jährige in seinen jungen Jahren bereits 92 Mal auf. Dabei bereitete der Grieche 23 Tore vor und erzielte sechs Treffer./dha/DP/stw

    Borussia Dortmund

    +0,16 %
    +0,66 %
    +1,49 %
    -4,07 %
    -15,68 %
    -28,80 %
    -48,49 %
    -20,87 %
    -69,70 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309
    Borussia Dortmund direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,04 auf Tradegate (03. August 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 336,16 Mio..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +64,20 %/+64,20 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Auswirkungen von Transfers und Gehältern auf die Bewertung von Borussia Dortmund: Kritik an reißerischen 100‑Mio‑Schlagzeilen und deren Relevanz für die Finanzkennzahlen, Diskussionen zu Leihen/Abgängen (Couto), Verletzungsrisiken (Chukwuemeka) und Bilanz/Marketingeffekten der Japan‑Tour.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Vertrag bis 2031 Offensivtalent Karetsas wechselt zum BVB Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den griechischen Offensivspieler Konstantinos Karetsas verpflichtet. Der 18-Jährige kommt vom belgischen Erstligisten KRC Genk und hat einen Vertrag bis 30. Juni 2031 unterschrieben, wie Borussia Dortmund …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     