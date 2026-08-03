HENSOLDT Aktie auf Höhenflug - 03.08.2026

Die HENSOLDT Aktie notiert aktuell bei 85,32€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,56 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,25 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,20 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +0,20 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 85,32€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von HENSOLDT über einen Zuwachs von +4,41 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +0,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,00 %. Im Jahr 2026 gab es für HENSOLDT bisher ein Plus von +9,00 %.

Während HENSOLDT heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,52 %.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,49 % 1 Monat +5,00 % 3 Monate +4,41 % 1 Jahr -12,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 03.08.2026, 13:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Hensoldts starke Halbjahreszahlen und Auftragsboom (Auftragseingang verdoppelt, Umsatz +23,6%, Auftragsbestand >10 Mrd.), die Neuausrichtung zum Systemintegrator und Ausbau der Aftersales-Erlöse. Diskutiert werden Analystenreaktionen und Gewinnmitnahmen (Aktienrücksetzer ≈ -6,5%), sowie BlackRock‑Anteilsbewegungen und Derivate als Ursache kurzfristiger Kursvolatilität.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,80 Mrd.EUR € wert.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt von 91 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Rüstungselektronik-Spezialisten seien - angeführt von einem herausragenden Auftragseingang - …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Hensoldt-Aktie hat sich seit dem Junitief in der Spitze um rund +37% erholt, wurde zuletzt jedoch an der übergeordneten Abwärtstrendlinie ausgebremst. In meiner vorherigen Analyse stand genau diese charttechnische Bewährungsprobe im Mittelpunkt. Der inzwischen erfolgte Rücklauf zeigt, dass die Käufer den entscheidenden Befreiungsschlag bislang nicht liefern konnten. Damit wächst erneut das Risiko weiterer Verluste. […] The post Hensoldt-Aktie: Nach +37% drohen neue Verluste? first appeared on sharedeals.de.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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