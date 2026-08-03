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    Alle Augen auf Donnerstag

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    Rheinmetall baut das nächste Kriegsmonster – Aktie steigt vor den Zahlen

    Die GMF140 soll Luftabwehr, Raketenabwehr und U-Boot-Jagd verbinden. Anleger schauen jetzt auf die Zahlen: Morningstar erwartet einen starken Q2-Rebound.

    Für Sie zusammengefasst
    • GMF140 vereint Luft, Raketen- und U-Bootabwehr
    • Integration US-Radars, AEGIS und 64 Startzellen
    • Anlegerfokus auf Produktion, Margen und Aufträge
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Alle Augen auf Donnerstag - Rheinmetall baut das nächste Kriegsmonster – Aktie steigt vor den Zahlen
    Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-Bildfunk

    Rheinmetall baut seine Marineambitionen aus und stellt mit der GMF140 eine neue Lenkwaffenfregatte für NATO-Staaten und verbündete Marinen vor. Das 140 Meter lange Kriegsschiff mit mehr als 6.000 Tonnen Verdrängung soll zunächst bei einem Beschaffungsvorhaben in Nordamerika angeboten werden. An der Börse kam die Nachricht gut an: Die Rheinmetall-Aktie legte am Montag 3,7 Prozent zu.

    Die GMF140 ist als Multi-Domain-Fregatte für hochkomplexe Bedrohungsszenarien konzipiert. Rheinmetall nennt Fähigkeiten zur Luftverteidigung, zur Abwehr ballistischer Raketen, zur U-Boot-Bekämpfung und zu weitreichenden Präzisionsschlägen. Zur vorgesehenen Bewaffnung zählen unter anderem 64 vertikale Startzellen, Seezielflugkörper, Torpedowerfer, ein 5-Zoll-Hauptgeschütz sowie ein Laserwaffensystem. Damit will Rheinmetall ein Schiff anbieten, das Kampfkraft und Einsatzflexibilität deutlich größerer Überwasserkampfschiffe in eine Fregattenklasse bringt.

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    "Die GMF140 ist für Einsätze in hochkomplexen Bedrohungsszenarien ausgelegt und vereint Fähigkeiten zur Luftverteidigung, ballistischen Raketenabwehr, U-Boot-Bekämpfung sowie zum weitreichenden Präzisionsschlag in einer hochintegrierten, digitalisierten und auf einen reduzierten Personalbedarf ausgelegten Plattform. Das Schiff ist für den weltweiten Hochsee-Einsatz optimiert und eignet sich gleichermaßen für Operationen im Küstenvorfeld sowie für multinationale Einsätze im Bündnisrahmen", schreibt das Unternehmen.

    Ein zentrales Merkmal ist laut Rheinmetall die mögliche Integration moderner US-Radarsysteme. Diese sollen auch Hyperschallwaffen und ballistische Flugkörper erfassen, verfolgen und bekämpfen können. In Verbindung mit dem AEGIS Combat System und 64 Strike-Length-Startzellen könne die Fregatte Flugkörper für Luftverteidigung, Raketenabwehr und Landzielbekämpfung einsetzen. Das System soll zudem mit Führungs- und Waffeneinsatzsystemen wie dem CMS330 von Lockheed Martin kombinierbar sein, um US-amerikanische und europäische Sensor- und Waffensysteme in multinationalen Flottenverbänden zu vernetzen.

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    Die Vorstellung kommt kurz vor den endgültigen Quartalszahlen am 6. August. Morningstar sieht vor allem drei Punkte im Fokus: Produktionsausbau, Margenentwicklung und neue Rüstungsaufträge. Nach dem schwachen ersten Quartal erwarten die Analysten eine Beschleunigung, gestützt durch verspätete Lkw- und Munitionslieferungen, höhere Produktionsvolumina und den ersten vollen Beitrag von Naval Systems. Das Ergebnis könnte laut Morningstar die Konsensschätzungen um rund 20 Prozent übertreffen. Entscheidend sei aber, ob Rheinmetall den Produktionshochlauf schafft, ohne Margen oder Betriebskapital erneut unter Druck zu setzen.

    Der Marinebereich bleibt dabei ein zweischneidiges Signal. Einerseits stärkt die GMF140 Rheinmetalls Position in einem wachsenden Verteidigungssegment. Andererseits hat die Stornierung des F126-Programms die kurzfristigen Aussichten im Bereich Naval Systems geschwächt. Für Anleger zählt deshalb weniger die reine Produktshow als die Frage, ob Rheinmetall neue Marinechancen tatsächlich in margenstarkes Geschäft übersetzen kann.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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