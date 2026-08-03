Beiersdorf senkt nach Ergebnisrückgang Jahresprognose
- Deutliche Nachfrageabschwächung im Konsumentengeschäft
- Beiersdorf erwartet organischen Umsatzrückgang 2026
- Bereinigte operative Marge H1 bei 15,5 Prozent
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im zweiten Quartal eine deutliche Abschwächung der Nachfrage in seinem Konsumentengeschäft verzeichnet. Das Unternehmen senkt daher seine Umsatzprognose für das laufende Jahr: So geht Beiersdorf für 2026 nun von einem organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich aus, wie der Dax -Konzern am Montag mitteilten. Zuvor hatte der Konzern ein flaches bis leichtes Wachstum auf dem Zettel. Die bereinigte Marge auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht der Konzern nun bei mindestens 11,8 Prozent. Zuvor wurde hier ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 14 Prozent erwartet.
Im ersten Halbjahr sank der Konzernumsatz aus eigener Kraft, sprich bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte um 3,5 Prozent auf 4,95 Milliarden Euro. Nominal lag der Rückgang bei 4,5 Prozent. Analysten hatten hier einen Tick mehr erwartet. Das bereinigte operative Ergebnis sank von 836 Millionen Euro im Vorjahr auf 768 Millionen. Branchenexperten hatten hier etwas mehr erwartet. Die bereinigte operative Marge (Ebit) lag bei 15,5 Prozent. Im Vorjahr standen hier 16,1 Prozent zu Buche./err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,65 % und einem Kurs von 78,72 auf Tradegate (03. August 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -3,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,99 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -11,48 %/+20,13 % bedeutet.
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Der erneute Kursrückgang auf vorübergehend unter 70 € soll auf ein Analystengespräch zurückzuführen sein, indem BEI auf eine anhaltend kurzfristige Schwäche von Nivea gesprochen haben soll.
Ja, man wird hier ein bisschen Geduld mitbringen müssen. Aktuell durchlebt Beiersdorf eine Wachstumsdelle und muss eine abflachende EBIT-Rendite verkraften. Allerdings kann dafür der geneigte Anleger aktuell eine Beiersdorf zum 10-Jahres-Low zu um 71 € kaufen. Damit ist dann auch gleich eine Dividendenrendite von 1,4% verbunden, das die mögliche Wartezeit bis zu erholten Kursen um die 100 € etwas versüßen wird; vorausgesetzt man glaubt an die Wiederaufnahme des operativen Wachstumspfads - zumindest wie es die bestätigte Prognose 2026 vorsieht.
Habe lange davon geträumt, diese Akte zu solch günstigen Kursen kaufen zu können. Bin seit heute Morgen zu 73 € ein (klitzekleiner) BEI-Aktionär. :)