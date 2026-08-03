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    Überkapazitäten in China

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    Batterieevolution treibt Nachfrage nach natürlichem Graphit

    Die Leistung von natürlichem Graphit in Batterien verbessert sich, ihr Anteil in den Anoden wird deshalb steigen. Gleichzeitig wird der Abbau von Überkapazitäten bei synthetischem Graphit in China dessen Preise antreiben. Beides erhöht die Nachfrage nach natürlichem Graphit.

     

    International Graphite treibt seine Pläne zur Graphitproduktion in Australien zügig voran. Ende Mai begannen die Erdarbeiten für die geplante Graphit-Mikronisierungsanlage in Collie in Westaustralien. Ende Juni wurde der Vertrag mit dem Bauunternehmen unterzeichnet. Die Fertigstellung inklusive Stufe 2 ist für das zweite Quartal 2027 geplant. Dann soll eine Nennkapazität von 7.500 Tonnen pro Jahr zur Verfügung stehen. Die Baukosten: 8 Mio. AUD.

     

    Collie ist Teil eines größeren Plans. Die Verarbeitungsanlage soll mit Material aus dem Springdale-Graphitprojekt beliefert werden, das ebenfalls in Westaustralien liegt. Springdale ist mit geschätzten 49,3 Millionen Tonnen Graphit und einem Gesamtgraphitgehalt (TGC) von 6,5 % das zweitgrößte Graphitvorkommen Australiens und eines der 15 größten weltweit - bei erheblichem verbliebenen Explorationspotenzial.

     

    International Graphite schließt Collie-Offtake-Deal mit Wogen

     

    Abnehmer für die Produktion gibt es bereits: Wenige Tage vor der Unterzeichnung des Bauvertrags schloss International Graphite einen Deal mit einer in Hongkong ansässigen Tochter des britischen Unternehmens Wogen. Wogen wird ab dem Start der Produktion mindestens 3.000 Tonnen mikronisiertes Graphit pro Jahr kaufen.

     

    Wogen CEO John Craig erläuterte beim Abschluss des Vertrags, wo die Produktion aus Collie benötigt wird und warum ein frühzeitiger Zugriff auf die Kapazitäten gewünscht war. Man wolle „dem asiatisch-pazifischen Markt eine neue Quelle für hochwertige Industriegraphitprodukte erschließen, insbesondere für Kunden in Japan und Südkorea“, da diese zwei der am schnellsten wachsenden Märkte der Region für fortschrittliche Fertigungsmaterialien darstellten.

     

    Wogen handelt mit Spezialmetallen- und Mineralien und beliefert unter anderem Regierungen, Stahlwerke, Industrie-, Technologie- und Luft- und Raumfahrtunternehmen, Gießereien, die Legierungsindustrie, Bergbauunternehmen und Hüttenwerke. Wenn eine Adresse wie Wogen sich frühzeitig Produktionskapazitäten sichert, spricht dies für einen Markt, der sich trotz steigender Nachfrage in den vergangenen Jahren nur durchschnittlich entwickeln konnte: Es geht um natürliches Graphit.

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