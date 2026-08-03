Nach Rekord/DZ Bank hält Aufwärtstrend im Dax für intakt

DAX..........am ,,Doppelgap-Tag"

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Die Vorfreude auf einen möglichen xten deal im IRAN lässt auch den SAX nicht kalt, vorbörslich wurde das 138iger überfahren, konnte sich aber nicht halten. Die Marke von 25893 ist der aktuelle resist auf dem Weg zum nächsten ATH. Nehmen wir an das es das 161iger ist, dann lockt die Marke von 26107 !!! Das könnte ein schöner grüner Tag werden. MACD bereitet gerade ein KAUFSIGNAL vor, RSI ist aber nah am überverkauftem Bereich. Der Index wird das 138iger kurz überfahren um dann etwas zu konsolidieren, eventuell wird dabei das Xetra-gap bei 25669 geschlossen. Alle kleineren GDs, betrachtet im H1, liegen in der richtigen Reihenfolge übereinander über der 200er und sind steigend. Das werte ich bullisch. Die Bären warten, wenn überhaupt auf einen Stundenschlusskurs unter der 200er, welche bei 25157 liegt. Alles in allem ein Hausse-Tag.





PS: Weiterhin bleibt TUI mein Zugpferd als vermeintlich sicherer Hafen. Hier sollte bei einem deal so langsam mal die 8 vorne leuchten. Meinen September-Disc habe ich noch und der sollte sich bald der 80-Cent-Marke nähern. Mal schauen. Da ich vorhabe die TUI als DAYTRADING zu nutzen, würde ich bei der 8 vorne verkaufen.



