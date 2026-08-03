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    ANALYSE

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    Nach Rekord/DZ Bank hält Aufwärtstrend im Dax für intakt

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax über 26.000 Punkte, DZ Bank sieht Trend intakt
    • Geopolitische Entspannung senkt Ölpreis und Druck
    • Dax profitiert von Industrie, Finanz und Konsum
    ANALYSE - Nach Rekord/DZ Bank hält Aufwärtstrend im Dax für intakt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Dax -Rekord zum Start in den Monat August mit Kursen über 26.000 Punkten sieht die DZ Bank den Aufwärtstrend für den deutschen Leitindex als intakt an. Die Dax-Rally stehe auf einer breiten Basis, schrieb am Montag Analystin Birgit Henseler zum neuen Höchststand nach der jüngsten Erholung seit Mitte Juni.

    Nachdem die USA einen geplanten Großangriff auf den Iran abgesagt haben, liefere zum Wochenstart die geopolitische Entspannung den unmittelbaren Impuls, so die Expertin. Mit dem in der Folge deutlichen gesunkenen Ölpreis gingen auch die Inflationsrisiken zurück sowie der Druck auf die Notenbanken, die Leitzinsen weiter anzuheben."

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    Eine große Rolle spielt für Henseler auch die aktuelle Berichtssaison, die in den USA und in Europa bislang besser verlaufe als erwartet. "Solange eine erneute Eskalation im Nahen Osten ausbleibt und sich die Gewinnschätzungen bestätigen, sind 27.500 Punkte zum Jahresende weiterhin erreichbar", lautet Henselers Prognose. Kurzfristig seien aber Gewinnmitnahmen möglich.

    Henseler betonte auch die Index-Zusammensetzung, die dem Dax derzeit zugutekomme. So sei das Leitbarometer dank seines Schwerpunkts auf Industrie-, Finanz- und zyklische Konsumwerte von der aktuellen Diskussion, ob es eine KI-Blase gebe, weniger stark betroffen als reine Tech-Indizes. Über seine starken Industriewerte profitiere der Dax selektiv vom globalen KI-Investitionszyklus./ajx/jha/





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