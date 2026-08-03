UBS stuft VINCI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach einer Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 148 Euro belassen. Das Augenmerk liege vor allem auf in Aussicht stehenden milliardenschweren Aufträgen für den Bau von Daten- und Rechenzentren, schrieb Cristian Nedelcu in einer Studie am Montag. Mittelfristig könne der Bau- und Infrastrukturkonzern beim Umsatz in der Sparte Energy Solutions davon profitieren. Auch könne sich in diesem Segment die Profitabilität verbessern./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 22:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 124,8EUR auf Tradegate (03. August 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 148

Kursziel alt: 148

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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