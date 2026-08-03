UBS stuft DWS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Quartalsbilanzen europäischer Vermögensverwalter seien insgesamt positiv ausgefallen, schrieb Michael Werner in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Ein starkes Marktumfeld habe bei allen dazu geführt, dass die Schätzungen bezüglich des verwalteten Vermögens übertroffen worden seien. Die gemeldeten Mittelzu- und -abflüsse seien dagegen im Vergleich zu den Prognosen gemischt ausgefallen. Für DWS senkte Werner seine Ergebnisschätzungen je Aktie für 2026 bis 2028 leicht./ck/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:28 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 72,95EUR auf Tradegate (03. August 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Werner

Analysiertes Unternehmen: DWS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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