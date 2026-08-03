Hitachi Leads Global Green Gas Tech as Patent Portfolio Monetizes
Hitachi steps in to rescue a pioneering power-to-gas technology, acquiring Electrochaea’s global patents and aiming to scale its biomethane innovation for industrial use.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Hitachi has acquired Electrochaea’s global patent portfolio for its power-to-gas technology, via a purchase agreement concluded by the insolvency administrator.
- The sale was arranged by insolvency administrator Dr. jur. Michael Jaffé and approved by creditors shortly after Electrochaea entered insolvency proceedings.
- Electrochaea developed a cleantech process that uses specially bred archaea to convert hydrogen and CO2 into biomethane (e-methane) of natural gas quality.
- The company operated several demonstration plants (Denmark, Germany, Switzerland, USA) in partnership with industrial groups.
- Electrochaea filed for insolvency after a necessary financing round failed in spring 2026 and the company could not reach cost-covering industrial production.
- Hitachi, as a global sustainable-energy technology company, will further develop the patent portfolio for industrial use, aiming to preserve and advance the technology while serving creditor interests.
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