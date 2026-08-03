Hitachi übernimmt grüne Gas-Technologie – weltweites Patentportfolio genutzt
Nach der Insolvenz von Electrochaea übernimmt Hitachi das Patentportfolio – und eröffnet der vielversprechenden Power-to-Gas-Technologie eine neue, globale Zukunft.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Hitachi erwirbt das globale Patentportfolio von Electrochaea und wird die Weiterentwicklung der Power-to-gas-Technologie vorantreiben; die Gläubigerversammlung hat dem Kauf zugestimmt.
- Endes April 2026 wurde der Insolvenzantrag gegen die Electrochaea GmbH gestellt; das Amtsgericht München hat Dr. jur. Michael Jaffé zum Insolvenzverwalter bestellt.
- Electrochaea entwickelte ein Power-to-gas-System, das überschüssigen Wind- und Solarstrom nutzt, um mit biokatalytischen Archaeen aus Wasserstoff und CO2 Biomethan in Erdgasqualität herzustellen; das Gas kann Wärme oder Treibstoff liefern.
- Seit 2014 wurden Demonstrationsanlagen in Dänemark, Deutschland, der Schweiz und den USA aufgebaut, meist in Partnerschaften mit Industriekonzernen.
- Die Kosten- und Zeitverzögerungen beim Anlagenausbau verhinderten eine kostendeckende industrielle Produktion; eine weitere Finanzierungsrunde im Frühjahr 2026 scheiterte; Electrochaea war hochdefizitär und auf Kapitalzufuhr angewiesen.
- Hitachi ist ein renommiertes japanisches Industrieunternehmen für nachhaltige Energiesysteme; die Partnerschaft soll globale Weiterentwicklung des Power-to-gas-Portfolios ermöglichen.
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