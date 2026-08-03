BERENBERG stuft Shell (neu) auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Die Kennziffern für das zweite Quartal seien unerwartet stark ausgefallen, schrieb Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie des Ölkonzerns sei nach wie vor attraktiv bewertet./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 16:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 39,41EUR auf Tradegate (03. August 2026, 13:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Henry Tarr

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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