BERENBERG stuft SANOFI auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Angesichts der Stärke des Portfolios von bereits auf dem Markt befindlichen Produkten und der Nachhaltigkeit von Sparten wie Impfstoffe und seltene Krankheiten sei die Aktie des Pharmakonzerns deutlich unterbewertet, schrieb Luisa Hector in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 16:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 75,43EUR auf Tradegate (03. August 2026, 13:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Luisa Hector

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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