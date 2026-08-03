Deutsche Börse - Wird die Barriere geknackt?

Der DAX erreicht erstmals in seiner Geschichte einen Stand von mehr als 26.000 Punkten. Dieses neue Hoch spricht für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, da an der Börse bekanntlich die Hausse die Hausse nährt oder für einen Einstieg kaum etwas verlockender ist als steigende Kurse. Davon könnte auch die Deutsche Börse als größter Handelsplatzbetreiber in Deutschland profitieren. Weiterlesen