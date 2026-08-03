UBS stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analystin Wanda Serwinowska wies in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Energieversorgerbranche auf die wichtigsten Erkenntnisse aus dem ersten Halbjahr hin. Inzwischen hätten rund 80 Prozent der Unternehmen des Sektors ihre Zahlen vorgelegt, von denen 8 ihre Ausblicke angehoben und 12 sie bestätigt hätten, schrieb sie. Gesenkte Jahresziele habe es nicht gegeben. RWE zählt sie wegen des Gewinnwachstums je Aktie und des diversifizierten Portfolios aus erneuerbaren Energien und flexibler Stromerzeugung (FlexGen) zu ihren "Top-Calls"./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 56,28EUR auf Tradegate (03. August 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Wanda Serwinowska
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 66
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Wanda Serwinowska
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 66
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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