UBS stuft NATIONAL GRID auf 'Sell'
Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Sell" mit einem Kursziel von 1150 Pence belassen. Analystin Wanda Serwinowska wies in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Energieversorgerbranche auf die wichtigsten Erkenntnisse aus dem ersten Halbjahr hin. Inzwischen hätten rund 80 Prozent der Unternehmen des Sektors ihre Zahlen vorgelegt, von denen 8 ihre Ausblicke angehoben und 12 sie bestätigt hätten, schrieb sie. Gesenkte Jahresziele habe es nicht gegeben. Für National Grid sei sie angesichts der hohen Bewertung des Netzwerkbetreibers negativ gestimmt./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 13,89EUR auf Tradegate (03. August 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Wanda Serwinowska
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 11,5
Kursziel alt: 11,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Wanda Serwinowska
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 11,5
Kursziel alt: 11,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte