UBS stuft NATIONAL GRID auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Sell" mit einem Kursziel von 1150 Pence belassen. Analystin Wanda Serwinowska wies in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Energieversorgerbranche auf die wichtigsten Erkenntnisse aus dem ersten Halbjahr hin. Inzwischen hätten rund 80 Prozent der Unternehmen des Sektors ihre Zahlen vorgelegt, von denen 8 ihre Ausblicke angehoben und 12 sie bestätigt hätten, schrieb sie. Gesenkte Jahresziele habe es nicht gegeben. Für National Grid sei sie angesichts der hohen Bewertung des Netzwerkbetreibers negativ gestimmt./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 13,89EUR auf Tradegate (03. August 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Wanda Serwinowska

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 11,5

Kursziel alt: 11,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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