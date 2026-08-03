Börsen Update Europa - 03.08. - TecDAX stark +2,48 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:44) bei 32.470,44 PKT und steigt um +1,19 %. Top-Werte: HENSOLDT +7,29 %, Schaeffler +4,34 %, TKMS +3,35 % Flop-Werte: SUESS MicroTec -3,69 %, Jenoptik -2,40 %, AIXTRON -2,34 %

Der DAX steht bei 26.012,58 PKT und gewinnt bisher +1,21 %. Top-Werte: adidas +4,22 %, SAP +4,10 %, Siemens Healthineers +3,82 % Flop-Werte: Beiersdorf -3,10 %, Siemens Energy -3,00 %, RWE -1,99 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 3.932,41 PKT und gewinnt bisher +2,48 %.

Top-Werte: HENSOLDT +7,29 %, TeamViewer +4,95 %, SAP +4,10 %

Flop-Werte: Kontron -5,46 %, SMA Solar Technology -5,06 %, SUESS MicroTec -3,69 %

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Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:43) bei 6.418,07 PKT und steigt um +0,72 %.

Top-Werte: adidas +4,22 %, SAP +4,10 %, Adyen Parts Sociales +4,08 %

Flop-Werte: Siemens Energy -3,00 %, Anheuser-Busch InBev -2,80 %, ASML Holding -2,01 %

Der ATX bewegt sich bei 6.559,49 PKT und steigt um +1,07 %.

Top-Werte: Lenzing +6,05 %, Palfinger +2,71 %, Wienerberger +2,67 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,36 %, UNIQA Insurance Group -0,88 %, Oesterreichische Post -0,31 %

Der SMI steht bei 14.412,44 PKT und gewinnt bisher +0,26 %.

Top-Werte: Partners Group Holding +2,93 %, Geberit +1,93 %, Sika +1,57 %

Flop-Werte: Holcim -3,13 %, Kuehne + Nagel International -1,80 %, ABB -1,59 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.619,16 PKT und steigt um +1,01 %.

Top-Werte: Dassault Systemes +5,71 %, Capgemini +5,06 %, Renault +4,69 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -4,03 %, ENGIE -2,11 %, Euronext -1,75 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:40:27) bei 3.277,46 PKT und steigt um +0,65 %.

Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,77 %, SKF (B) +1,54 %, Assa Abloy Registered (B) +1,48 %

Flop-Werte: AstraZeneca -4,92 %, ABB -1,59 %, Alfa Laval -0,91 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 6.490,00 PKT und steigt um +0,78 %.

Top-Werte: Jumbo +2,93 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +2,40 %, Public Power +2,34 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -3,01 %, Coca-Cola HBC -1,54 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,43 %