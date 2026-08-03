Siemens Healthineers festigen jüngste Erholung

Die gekürzte Prognose sollte etwas die Gefahren für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 entschärfen, kommentierte Analyst David Adlington von JPMorgan in einer Analyse./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 26.013 auf Ariva Indikation (03. August 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +11,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,47 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 44,14 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Siemens Healthineers Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -2,86 %/+38,04 % bedeutet.