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    AKTIE IM FOKUS

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    Siemens Healthineers festigen jüngste Erholung

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Healthineers führend im DAX mit 4,9 Prozent
    • Nach Quartalszahlen vorübergehend keine klare Richtung
    • Gekürzte Prognose soll Risiken 2026 und 2027 mindern
    AKTIE IM FOKUS - Siemens Healthineers festigen jüngste Erholung
    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Siemens Healthineers haben am Montag auf dem nach wie vor höchsten Stand seit Ende April deutlich gewonnen. Am Nachmittag belegten die Titel des Medizintechnikherstellers mit plus 4,9 Prozent auf 38,65 Euro den ersten Platz im Dax .

    Sie hatten am Freitag nach Quartalszahlen und einer gesenkten Umsatzprognose zunächst keine klare Richtung gefunden und letztlich moderat schwächer geschlossen. Anfang vergangener Woche hatten sie ihre dreimonatige Seitwärtsphase nach oben verlassen.

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    Die gekürzte Prognose sollte etwas die Gefahren für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 entschärfen, kommentierte Analyst David Adlington von JPMorgan in einer Analyse./ajx/jha/

    Siemens Healthineers

    +5,02 %
    +11,12 %
    +11,47 %
    +11,12 %
    -20,35 %
    -24,54 %
    -34,29 %
    +8,67 %
    ISIN:DE000SHL1006WKN:SHL100
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 26.013 auf Ariva Indikation (03. August 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +11,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 44,14 Mrd..

    Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Siemens Healthineers Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -2,86 %/+38,04 % bedeutet.





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