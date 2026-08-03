AKTIE IM FOKUS
Siemens Healthineers festigen jüngste Erholung
- Siemens Healthineers führend im DAX mit 4,9 Prozent
- Nach Quartalszahlen vorübergehend keine klare Richtung
- Gekürzte Prognose soll Risiken 2026 und 2027 mindern
FRANKFURT (dpa-AFX) - Siemens Healthineers haben am Montag auf dem nach wie vor höchsten Stand seit Ende April deutlich gewonnen. Am Nachmittag belegten die Titel des Medizintechnikherstellers mit plus 4,9 Prozent auf 38,65 Euro den ersten Platz im Dax .
Sie hatten am Freitag nach Quartalszahlen und einer gesenkten Umsatzprognose zunächst keine klare Richtung gefunden und letztlich moderat schwächer geschlossen. Anfang vergangener Woche hatten sie ihre dreimonatige Seitwärtsphase nach oben verlassen.
Die gekürzte Prognose sollte etwas die Gefahren für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 entschärfen, kommentierte Analyst David Adlington von JPMorgan in einer Analyse./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 26.013 auf Ariva Indikation (03. August 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +11,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 44,14 Mrd..
Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Siemens Healthineers Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -2,86 %/+38,04 % bedeutet.
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Der Konzern erwartet für das laufende Geschäftsjahr nur noch ein vergleichbares Umsatzwachstum von 3,5 bis 4,0 % statt bisher 4,5 bis 5,0 %. Hauptgrund ist die weiterhin schwache Entwicklung der Diagnostik-Sparte in China. Dort belasten staatliche Ausschreibungen, sinkende Erstattungssätze und Preisdruck das Geschäft erheblich. Das betrifft allerdings nicht nur Siemens Healthineers, sondern weite Teile der Medizintechnikbranche. (reuters.com￼)
Die starken Bereiche wie Bildgebung, Varian (Krebstherapie) und Advanced Therapies entwickeln sich dagegen weiterhin solide. Deshalb sind die aktuellen Zahlen aus meiner Sicht deutlich besser, als die negative Marktreaktion vermuten lässt.
Der Kursrückgang dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein, dass das Management die Prognose erneut senken musste. An der Börse wird ein schwächerer Ausblick meist stärker bestraft als ordentliche Quartalszahlen belohnt.
Sollte sich das China-Geschäft in den kommenden Quartalen stabilisieren, könnte sich auch die Stimmung gegenüber der Aktie wieder deutlich verbessern. (reuters.com￼)
Hallo zusammen,
SHL ist seit Jahresbeginn stark unter Druck (-20%). Ich habe die Fundamentaldaten analysiert und die wichtigsten Pro- und Contra-Argumente zusammengefasst:
PRO: Was für SHL spricht
- Starker Cashflow & sichere Dividende: Das Unternehmen verzeichnete in FY2025 einen Rekord-Free-Cashflow (FCF) von 2,7 Mrd. €. Die FCF-Ausschüttungsquote liegt bei sehr konservativen 41,8 %, was die Dividende auch in Krisenzeiten massiv absichert.
- Bilanz repariert: Nach der teuren Varian-Übernahme sinkt der Verschuldungsgrad (Net Debt/EBITDA) kontinuierlich und liegt nun bei soliden 2,9x.
- Starker Burggraben (Moat): Wenn Krankenhäuser einmal CTs/MRTs von Siemens installiert haben, sind die Wechselkosten enorm. Zudem sind über 50 % der Umsätze wiederkehrend (Service, Abos, Reagenzien), was das Geschäft extrem krisenresistent macht.
Bewertung: Die Aktie ist historisch günstig bewertet mit einem bereinigten KGV von ca. 18,4x und einer attraktiven FCF-Rendite von 5,4 %.
CONTRA: Risiken & Gegenwind
- Margendruck durch Zölle: Handelskonflikte belasten die Margen stark. Zölle kosteten in FY2025 bereits 200 Mio. €, für FY2026 wird sogar eine Verdopplung auf 400 Mio. € erwartet. Wegen starrer, langlaufender Verträge lassen sich diese Kosten kaum sofort an Kunden weitergeben.
- China-Risiko: Das staatliche Preisdiktat ("Volume Based Procurement") in China hat im 4. Quartal 2025 bereits zu zweistelligen Umsatzrückgängen in der Diagnostik geführt.
- Massiver Aktienüberhang: Die Siemens AG hält noch ca. 67-70 % der Anteile. Ein geplanter Spin-off von 30 % an die Siemens-Aktionäre könnte enormen Verkaufsdruck auslösen und den Aktienkurs unabhängig vom operativen Geschäft über Monate deckeln.
Was haltet Ihr aktuell vom Unternehmen? Bzw. seid ihr vom langfristigen Wachstum überzeugt?
Seit Jahren bekommt man die Diagnostics-Sparte nicht in den Griff. Hier muss eine Lösung gefunden werden, bevor es wieder hoch gehen kann... entweder ein echter Turnaround oder wahrscheinlicher ein Verkauf der Sparte.