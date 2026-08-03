BERNSTEIN RESEARCH stuft SpaceX auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 239 US-Dollar belassen. Angesichts der fortschreitenden Skalierung der KI-Infrastruktur prüften Branchenakteure zunehmend, wie sie den wachsenden Anforderungen an Energieversorgung, Kühlung und physische Infrastruktur gerecht werden können, schrieb Varun Govindaraj in einer am Montag vorliegenden Studie zu Rechenzentren im Weltraum. In seiner Studie gehe es nun um einen eher technischen Aspekt an der Schnittstelle von KI und Raumfahrt: die Weiterentwicklung von Flüssigkeitskühlsystemen für den Einsatz derartiger Rechenzentren. Die zugrundeliegende Kühlarchitektur dürfte im Wesentlichen eine Erweiterung von Technologien darstellen, die bereits vielfach in herkömmlichen Satelliten- und Raumfahrzeugdesigns Anwendung finden. Die entscheidende Frage sei daher, wie ein solches Kühlsystem konzipiert wäre, welche Komponenten erforderlich wären und welche Zulieferer von dieser Chance profitieren könnten./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 02:09 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 04:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,99 % und einem Kurs von 92,10EUR auf Tradegate (03. August 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Varun Govindaraj

Analysiertes Unternehmen: SpaceX

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 239

Kursziel alt: 239

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 239,00 $ , was eine Steigerung von +123,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer