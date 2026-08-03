BERNSTEIN RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 315 US-Dollar belassen. Angesichts der fortschreitenden Skalierung der KI-Infrastruktur prüften Branchenakteure zunehmend, wie sie den wachsenden Anforderungen an Energieversorgung, Kühlung und physische Infrastruktur gerecht werden können, schrieb Varun Govindaraj in einer am Montag vorliegenden Studie zu Rechenzentren im Weltraum. In seiner Studie gehe es nun um einen eher technischen Aspekt an der Schnittstelle von KI und Raumfahrt: die Weiterentwicklung von Flüssigkeitskühlsystemen für den Einsatz derartiger Rechenzentren. Die zugrundeliegende Kühlarchitektur dürfte im Wesentlichen eine Erweiterung von Technologien darstellen, die bereits vielfach in herkömmlichen Satelliten- und Raumfahrzeugdesigns Anwendung finden. Die entscheidende Frage sei daher, wie ein solches Kühlsystem konzipiert wäre, welche Komponenten erforderlich wären und welche Zulieferer von dieser Chance profitieren könnten./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 02:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 02:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 172,1EUR auf Tradegate (03. August 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Varun Govindaraj
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 315
Kursziel alt: 315
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Varun Govindaraj
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 315
Kursziel alt: 315
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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