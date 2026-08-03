JEFFERIES stuft JPMorgan auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan von 350 auf 370 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die US-Großbank habe ein solides zweites Quartal abgeliefert, schrieb David Chiaverini in einer am Montag vorliegenden Studie zu großen und mittelgroßen US-Banken. Er erinnerte zudem daran, dass JPMorgan die Prognose für die Nettozinserträge erhöht hatte - und wegen höherer Ertragserwartungen auch die Kostenprognose. Die Kreditqualität sei solide geblieben, ergänzte er./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 18:00 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 18:00 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 308,3EUR auf Tradegate (03. August 2026, 14:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Chiaverini
Analysiertes Unternehmen: JPMorgan
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 370
Kursziel alt: 350
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: David Chiaverini
Analysiertes Unternehmen: JPMorgan
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 370
Kursziel alt: 350
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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