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    Deutsche Bank bleibt bullisch

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    Gold hat die Talsohle erreicht – folgt jetzt der Angriff aufs Rekordhoch?

    Gold steigt wieder über 4.000 US-Dollar. Deutsche Bank Research hält die Korrektur bereits für beendet und sieht den Preis bis zum vierten Quartal bei 4.600 US-Dollar. Doch ein Modell warnt vor einem tiefen Rückschlag.

    Für Sie zusammengefasst
    • Gold über 4.000 US-Dollar durch schwächeren Dollar
    • Deutsche Bank sieht Goldkorrektur beendet und 4.600
    • Modell warnt vor Rückschlag bis etwa 2.600 USD
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Deutsche Bank bleibt bullisch - Gold hat die Talsohle erreicht – folgt jetzt der Angriff aufs Rekordhoch?
    Foto: Google Gemini

    Der Goldpreis ist am Montag gestiegen. Ein schwächerer US-Dollar und Hoffnungen auf eine Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran stützten das Edelmetall.

    Die Aussicht auf ein Abkommen ließ die Ölpreise deutlich fallen. Dadurch gingen die Sorgen vor hoher Inflation und dauerhaft hohen Zinsen zurück. Im Juli erzielte Gold erstmals seit fünf Monaten wieder einen Monatsgewinn. 

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    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0

    Deutsche Bank Research sieht den Goldmarkt weiterhin in einer Phase außergewöhnlich starker Preissteigerungen. Diese habe im August 2024 begonnen. Seit 1975 habe es nur fünf vergleichbare Phasen gegeben.

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    Ein Vergleich mit anderen Rohstoffen deutet theoretisch auf ein Rückschlagrisiko bis 2.600 US-Dollar je Feinunze hin. Andere Modelle zeichnen jedoch ein deutlich stabileres Bild. Demnach könnte Gold seine Korrektur bereits bei rund 3.900 US-Dollar beendet haben. Ein weiterer Rückgang in Richtung 3.700 US-Dollar erscheint damit weniger wahrscheinlich.

    Die Bank hält deshalb an ihrer Prognose fest. Für das vierte Quartal 2026 erwartet sie weiterhin einen Goldpreis von 4.600 US-Dollar. Kurzfristige Rückschläge bleiben möglich. Der übergeordnete Aufwärtstrend dürfte jedoch bestehen bleiben.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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