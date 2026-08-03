Gold hat die Talsohle erreicht – folgt jetzt der Angriff aufs Rekordhoch?

Die Aussicht auf ein Abkommen ließ die Ölpreise deutlich fallen. Dadurch gingen die Sorgen vor hoher Inflation und dauerhaft hohen Zinsen zurück. Im Juli erzielte Gold erstmals seit fünf Monaten wieder einen Monatsgewinn.

Der Goldpreis ist am Montag gestiegen. Ein schwächerer US-Dollar und Hoffnungen auf eine Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran stützten das Edelmetall.

Deutsche Bank Research sieht den Goldmarkt weiterhin in einer Phase außergewöhnlich starker Preissteigerungen. Diese habe im August 2024 begonnen. Seit 1975 habe es nur fünf vergleichbare Phasen gegeben.

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Ein Vergleich mit anderen Rohstoffen deutet theoretisch auf ein Rückschlagrisiko bis 2.600 US-Dollar je Feinunze hin. Andere Modelle zeichnen jedoch ein deutlich stabileres Bild. Demnach könnte Gold seine Korrektur bereits bei rund 3.900 US-Dollar beendet haben. Ein weiterer Rückgang in Richtung 3.700 US-Dollar erscheint damit weniger wahrscheinlich.

Die Bank hält deshalb an ihrer Prognose fest. Für das vierte Quartal 2026 erwartet sie weiterhin einen Goldpreis von 4.600 US-Dollar. Kurzfristige Rückschläge bleiben möglich. Der übergeordnete Aufwärtstrend dürfte jedoch bestehen bleiben.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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