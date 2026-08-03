DZ BANK stuft VISA auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Visa von 400 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kreditkartenanbieter habe ein gutes drittes Quartal hinter sich und daraufhin die Prognose leicht erhöht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Studie. Letzteres zeige, dass das Unternehmen positiv gestimmt sei fu?r das Schlussquartal. Der Trend zur bargeldlosen Zahlung als wichtigster Treiber des Geschäftsmodells sei intakt./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 09:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 322,0EUR auf Tradegate (03. August 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Dr. Häßler

Analysiertes Unternehmen: VISA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 420

Kursziel alt: 400

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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