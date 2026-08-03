DZ BANK stuft VISA auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Visa von 400 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kreditkartenanbieter habe ein gutes drittes Quartal hinter sich und daraufhin die Prognose leicht erhöht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Studie. Letzteres zeige, dass das Unternehmen positiv gestimmt sei fu?r das Schlussquartal. Der Trend zur bargeldlosen Zahlung als wichtigster Treiber des Geschäftsmodells sei intakt./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 09:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 09:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 322,0EUR auf Tradegate (03. August 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Philipp Dr. Häßler
Analysiertes Unternehmen: VISA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 420
Kursziel alt: 400
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philipp Dr. Häßler
Analysiertes Unternehmen: VISA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 420
Kursziel alt: 400
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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