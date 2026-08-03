AKTIE IM FOKUS
Beiersdorf-Zahlen und Ausblick enttäuschen Anleger
- Beiersdorf Aktien fallen stark auf Monatstief
- Umsatz sinkt, bereinigtes Ebit deutlich reduziert
- Jahresausblick und Analystenkonsens deutlich gesenkt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Beiersdorf haben am Montag mit einem deutlichen Kursrückgang auf die Quartalszahlen und einen eingetrübten Jahresausblick des Konsumgüterkonzerns reagiert. Sie fielen um bis zu 7,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Monat. Dabei unterschritten sie die 20-Tage-Linie und kurzzeitig auch die 50-Tage-Linie, die als Indikatoren für den kurzfristigen Trend angesehen werden. Zuletzt notierten die Papiere 3,6 Prozent im Minus bei 77,76 Euro. Der Verlust im bisherigen Jahresverlauf vergrößerte sich auf rund 17 Prozent.
Beiersdorf verzeichnete im zweiten Quartal eine deutlich abgeschwächte Nachfrage in seinem Konsumentengeschäft und senkte daher sein Umsatzziel für das laufende Jahr. Die Profitabilität (Ebit-Marge) sieht das Unternehmen nun bei mindestens 11,8 Prozent. Zuvor wurde hier ein leichter Rückgang zum Vorjahr mit 14 Prozent erwartet. Im ersten Halbjahr sank der Konzernumsatz aus eigener Kraft, sprich bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte um 3,5 Prozent auf 4,95 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis fiel von 836 auf 768 Millionen Euro.
Die Zahlen für das erste Halbjahr hätten die Prognosen verfehlt, allerdings nicht gravierend, schrieb Analyst James Edwardes Jones von der kanadischen Bank RBC. Über einen weiteren Rücksetzer für die Erwartungen sei bereits viel diskutiert worden, nun sei er da.
Callum Elliott vom US-Analysehaus Bernstein Research sprach von einer Gewinnwarnung enormen Ausmaßes, in deren Folge der Analystenkonsens wohl um 15 Prozent sinken dürfte. Angesichts der ausbleibenden Fortschritte, die der Konsumgüterkonzern mit seiner Kernmarke Nivea mit ihrem zuletzt sehr schwachen Wachstums mache, sei dies aber auch kein so großer Schock./edh/mne/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,83 % und einem Kurs von 77,76 auf Tradegate (03. August 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -3,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,99 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -13,92 %/+20,25 % bedeutet.
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Der erneute Kursrückgang auf vorübergehend unter 70 € soll auf ein Analystengespräch zurückzuführen sein, indem BEI auf eine anhaltend kurzfristige Schwäche von Nivea gesprochen haben soll.
Ja, man wird hier ein bisschen Geduld mitbringen müssen. Aktuell durchlebt Beiersdorf eine Wachstumsdelle und muss eine abflachende EBIT-Rendite verkraften. Allerdings kann dafür der geneigte Anleger aktuell eine Beiersdorf zum 10-Jahres-Low zu um 71 € kaufen. Damit ist dann auch gleich eine Dividendenrendite von 1,4% verbunden, das die mögliche Wartezeit bis zu erholten Kursen um die 100 € etwas versüßen wird; vorausgesetzt man glaubt an die Wiederaufnahme des operativen Wachstumspfads - zumindest wie es die bestätigte Prognose 2026 vorsieht.
Habe lange davon geträumt, diese Akte zu solch günstigen Kursen kaufen zu können. Bin seit heute Morgen zu 73 € ein (klitzekleiner) BEI-Aktionär. :)