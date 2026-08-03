Aktien New York Ausblick
Dow nähert sich Rekordhoch - Trump sagt Angriffe ab
- Dow Jones nimmt Wochenauftakt in Rekordnähe
- Ausbleiben neuer Angriffe stärkt US-Börsen
- Bristol-Myers deutlich höher, AstraZeneca tiefer
NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street könnte der Dow Jones Industrial zum Wochenauftakt Anlauf zu einer weiteren Höchstmarke nehmen. Die Absage neuer Angriffe gegen den Iran durch die Vereinigten Staaten dürfte den US-Börsen am Montag Rückenwind verleihen.
Knapp eine Stunde vor der Startglocke indizierte der Broker IG Markets den Dow rund ein Prozent höher auf 53.040 Punkte. Damit fehlte dem Index nicht mehr viel zum Rekordwert vom 7. Juli bei 53.289 Zählern. Der Nasdaq 100 wurde moderat höher indiziert bei 28.310 Punkten. Hier ist es noch ein weiterer Weg aufwärts zu einem Rekordwert.
US-Präsident Donald Trump kündigte nach der vorläufigen Absage weiterer Angriffe auf den Iran eine neue Gesprächsrunde mit Vertretern der Islamischen Republik an. Die Verhandlungen sollten am Montag stattfinden. Wo die Gespräche geführt werden sollen, ob sie auf mehrere Tage angelegt sind und wer genau daran beteiligt ist, ließ er offen.
Im Fokus standen die Aktien von Bristol-Myers Squibb , die vorbörslich um 4,6 Prozent stiegen. Der britische Pharmariese Astrazeneca erwägt eine Übernahme seines US-Wettbewerbers, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtete. Die auch an der New York Stock Exchange gelisteten Astrazeneca-Aktien büßten dagegen gut 5 Prozent ein.
Eine höhere Gewinnprognose von Marriott International für das laufende Jahr war den Anlegern nicht genug. Die Papiere der Hotelkette büßten vorbörslich 3,7 Prozent ein./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bristol-Myers Squibb Aktie
Die Bristol-Myers Squibb Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,87 % und einem Kurs von 58,85 auf Tradegate (03. August 2026, 14:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bristol-Myers Squibb Aktie um +12,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Bristol-Myers Squibb bezifferte sich zuletzt auf 119,05 Mrd..
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Monatsrückblick Juli
Es zahlten im Einzelnen: Agree Realty, Alexandria, Alibaba, Ares Capital, Avis Budget Fin. (A), BCE, A2QFQ5, A3CRPV, Bunzl, Constellation SW, FS KKR, Gladstone Capital, HASI, Hellenic Telecom, Itaú Unibanco, Macquarie Group, Main Street Capital, Mid-America Apts., Northland Power, Orange PL, Ping An, Rumänien 7/32 (A), Salesforce, Scottish Mortgage, A12HUU, Sun Communities, WP Carey.
Ende 25 hatte ich wegen der hohen Marktbewertung ein paar Kauf und Verkäufe getätigt, die sich steuerlich ausgeglichen haben. Eine ING habe ich zu früh verkauft und die Chemiewerte sind auch wieder ein bißchen gestiegen. Dafür lag ich bei pbb und Teilverkauf MüRü besser. Als Ausgleich habe ich mir Pfizer und Golub Capital zugelegt.
Eine kurze Übersicht meines Depots:
Bild: https://i.postimg.cc/DzYjkNCR/depot-Assets.png
Käufe (Anfang des Jahres) waren bis jetzt:
- Flex Aktie A2PFGD
- IBRD Anleihe A4EFFK
- MONY GROUP Aktie verbilligt A0MW73
- TAYLOR WIMPEY 852015
Verkäufe gab es bisher keine.
Der Depotaufbau ist weitestgehend abgeschlossen - die überschaubare Arbeit beschränkt sich auf das Beobachten von Markt/Politik und das Weiterführen eines Aktientagebuches: Seit 2000 notiere ich darin (unregelmäßig) für mich interessante Werte (Watchlist) und wie viel ich wann kaufen oder verkaufen würde. Auch die Gründe für K/V oder zu erwartende Markbewegungen notiere ich. Ich beobachte die WL und schaue, ob meine Vermutungen eintreten. Hieraus entscheide ich dann früher oder später für Kauf oder Verkauf. Es gibt für K/V neben Hardfacts wie KGV, KUV, Free-Cashflow (z.B. aus Aktienfinder) oft keine 100% rationalen Gründe - hier lasse ich mich auch vom Gefühl leiten, das sich bildet aus Infos z. B. über Markt/Politik (z.B. bedeutet die in De angedachte Aktienrente Kaufdruck) und Charttechnik.
Hier einmal über ein paar Jahre der kumulative Verlauf der Dividenden - Netto nach Steuern:
Bild: https://i.postimg.cc/vBgPQvjq/depot-Dividenden.png
Ich denke, das Ergebnis dieses Jahr wird wie 2025 sein. Ich bin mit dem Verlauf sehr zufrieden - die Buchgewinne liegen bei 40%. Die Dividendenrendite auf das eingesetzte Kapital beträgt nach Steuern 5,9 %.
Der Cash-Anteil beträgt zur Zeit 10% - der Markt ist einfach heiß gelaufen. Ich weiß nicht, wann eine Korrektur kommt: In der Regel haben steigende Zinsen einen Bärenmarkt eingeläutet - aber wegen der weltweit hohen Verschuldung sieht es zur Zeit nicht danach aus (Kevin Warsh wird zwar rechts blinken aber links abbiegen - bei 40Bio Schulden bleibt ihm nichts anderes übrig). Aber die hohe Bewertung von KI/SpaceX sowie leer laufende Öl- und Gasreserven machen mich vorsichtig. Für einen Abschwung möchte ich daher etwas Munition haben (ein Teil des Gewinns liegt im Einkauf) und verzichte lieber auf ein paar Dividenden.
Mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht.
Dividendenstatistik Juli 2026