Dow nähert sich Rekordhoch - Trump sagt Angriffe ab

Dividendenstatistik Juli 2026





auf diesen Monatsreport freu ich mich schon seit einigen Tagen. Hat mich doch das neuliche sympathische Posting von Ar0a zusätzlich motiviert, hier mit dieser lange bewährten Tradition weiterzumachen. Natürlich erinnere ich mich noch sehr gut an Dich, @ - genauso wie an die vielen tollen Treffen am Achensee und anderswo. War schon eine geile Zeit an welche man sich gerne zurück erinnert. Dein Posting verkörpert aber am besten den Threadspirit, welchen wir hier schon seit mittlerweile 14 Jahren leben. Man muss nicht jeden Tag hier rumturnen, wichtig ist nur dabei zu bleiben und seine Strategie konsequent über Jahre durchzuziehen. Und wenn ich mir Deine Aufstellung oder jene von Fernstudent oder aber auch meinen eigenen NBIM-II vor Augen halte, dann kann ich über manche Aussagen hier bei WO nur müde lächeln. Gibt da paar Hampelmänner welche 24/7 "rein in die Kartoffel, raus aus den Kartoffeln" spielen und gebetsmühlenartig wiederholen, dass sich buy and hold nicht lohnt. Und schon gar nicht mit stinklangweiligen Dividendenwerten. Na ja, man kann keinen zu seinem Glück zwingen und wichtig ist mir nur, das ich zufrieden bin und nie im Leben daran denke, da etwas zu ändern.





Und wer weiß - träumen darf man ja noch. Vielleicht motiviert Dein Posting irgendwann Leute wie Bulli, Mietzi & Co, sich hier mal wieder zu melden und zu erzählen, was sie die letzten 10 Jahre gemacht haben. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif





So, jetzt zur eigentlichen Statistik. War mal wieder ein guter Monat, wieder vierstellig, und abseits der schönen Dividenden entwickelt sich das Depot egentlich auch ganz passabel. Wenn ich mir DAX, DOW oder Nasdaq anschaue, dann sind +14% YTD recht ordentlich. Begleitet von geringer Vola und wenig Herzklopfen. So muss das in einem Rentnerdepot sein. Einnahmen von 1400€ im Juli bzw. 11.050€ bisher im Jahresverlauf finde ich auch mehr als OK. Sind immerhin 17,4% mehr als in den ersten 7 Monaten 2025.





Fast hätte ich wieder schreiben können dass sich im Depot nichts bewegt hat. Wenn da nicht vorgestern die Übernahmegerüchte Shelly gekommen wären. Bei 67€ war da nicht mehr viel Luft bis zu 70€ und so hab ich kurz entschlossen verkauft und dafür Legal&General und Nuclearelectrica aufgestockt. War eine schöne Zeit mit meiner Allterco, welche ich vor 4 Jahren bei 10€ hier präsentiert hab und wo so mancher etwas schief geguckt hat. Bulgarien???? Nicht gerade für erfolgreiche Börsenstorys bekannt........Aber mit der Zeit hat sich das beruhigt und heute bin ich mir sicher, dass sich noch paar Leute über die fetten Gewinne bei Allterco/Shelly mit mir freuen.





Jan 1088,08€

Feb 1058,24€

Mär 1534,40€

Apr 1349,58€

Mai 2885,81€

Jun 1733,60€

Jul 1400,37€

Gesamt 7 Monate: 11.050,08€ Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/lick.gif





Top5 seit 01.01.: Seplat +91%, Ecopetrol +76%, Magyar Telekom +62%, Texas Instruments +61%, ASML +55%

Flop5 seit 01.01.: Infosys -32%, Allwyn -30%, Telkom Indonesia -29%, FS KKR -26%, IBM -26%





Und dann noch eine kleine Weltreise - wie üblich ohne Fahnenträger:





US: Main Street, SLR Investment, Ares Capital, Gladstone Commercial, SPG, Gladstone Investment, Pepsi, FS KKR, AGNC, Altria, Iron Mountain, Cisco, PSEC

DE: Mutares-Anleihe

ES: Redeia, Enagas, Iberdrola

RO: Banca Transilvania, Nuclearelectrica

CG: Kongo-Bond

PL: DOM Development, Murapol

SI: Nova Ljubljanska

CN: CNOOC, China Mobile

GE: Lion Financial

CL: Embotelladora Andina

TW: TSMC

CO: Grupo Cibest

CZ: PM CZ

BR: Internat. Finance 25/30, Engie Brasil

TZ: Orca Energy

LU: Millicom

IT: Enel

BG: Shelly

GR: Jumbo

CA: Bank Nova Scotia

HU: Zwack Unicum









So, das wars jetzt erstmal von mir. Nach einer Woche im Norden - wo wir neben Hamburg auch gleich Timmendorfer Strand, Travemünde, Lübeck und Cuxhaven besichtigt haben - geht es morgen für einen Monat in die alte Heimat. Irgendwie müssen die vielen Dividenden ja auch verjubelt werden. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif Da freu ich mich schon auf Bukarest, Schwarzmeerküste und Treffen mit Freunden und Ex-Kollegen. Wird bestimmt nicht langweilig.





Euch wünsch ich für die nächsten Wochen viel Erfolg, möglichst hitzefreie Zeit und schönen Urlaub (da wo es der Fall ist). Bis Anfang September

VG Timburg