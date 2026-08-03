BMNR enthüllt: ETH-Bestand bei 5,8 Mio Token, Gesamtbestände 11,3 Mrd USD
Bitmine wächst zur Krypto-Supermacht heran: Milliardenvermögen, dominierende ETH-Treasury, starkes Staking-Geschäft und massives Aktienrückkaufprogramm prägen die Strategie.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Gesamtvermögen von Bitmine: 11,3 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen, liquiden Mitteln, marktfähigen Wertpapieren und „Moonshots“ (darunter 5,8 Mio. ETH, 209 BTC und 173 Mio. USD in Barmitteln/Wertpapieren).
- ETH-Bestand: 5.797.813 ETH (bei 1.880 USD/ETH) – das entspricht 4,8 % des gesamten ETH-Umlaufs von 120,7 Millionen.
- Gestakete ETH: 4.917.189 ETH gestakt (Wert ca. 9,2 Mrd. USD); das sind ~85 % der ETH-Bestände von Bitmine.
- Staking-Erträge: Aktuell geschätzte annualisierte Staking-Einnahmen ca. 247 Mio. USD; bei vollständigem Staking über MAVAN prognostizierte annualisierte Erträge ca. 291 Mio. USD.
- Aktienrückkaufprogramm: Letzte Woche wurden 4,5 Mio. Stammaktien zurückgekauft (insgesamt über 16 Mio. seit Programmstart); Rückkaufprogramm ist auf 4 Mrd. USD genehmigt und gilt als größter Rückkauf einer Krypto-DAT.
- Strategie, Produkt & Marktstellung: MAVAN (institutionelle Staking-Plattform) eingeführt; Bitmine kauft seit 30.06.2025 wöchentlich ETH (z. B. 10.399 ETH letzte Woche) und hat in 13 Monaten 96 % des „Alchemy of 5 %“-Ziels erreicht; Bitmine ist weltweit die größte ETH-Treasury und wurde am 26.06.2026 in den Russell 1000 aufgenommen (Unterstützung durch institutionelle Investoren wie ARK, Founders Fund, Pantera etc.).
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