Adidas-Aktie: Ist die Kurskrise schon wieder abgehakt?

Trotz eines hohen Umsatzwachstums konnte der Sportartikelhersteller und DAX-Konzern Adidas in der vergangenen Woche mit seinem Geschäftsbericht zum abgelaufenen Quartal nicht überzeugen. Hohe Marketingkosten sowie Rabattaktionen belasteten die Margen, sodass das operative Ergebnis trotz der starken Erlöse hinter den Markterwartungen lag.

Adidas: War es das schon wieder mit der Kurskrise?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Um zwischenzeitlich fast 20 Prozent waren die Papiere am Donnerstag eingebrochen – ein schwerer Schlag für die Aktie, die in den Wochen zuvor auf Erholungskurs lag und endlich ihre gegenüber dem Jahreswechsel angefangenen Verluste wettmachen konnte.

Positive Analystenstimmen und ein Insider-Kauf treiben die Erholung

Nach dem Earnings-Crash haben sich einige Analystinnen und Analysten zu Wort gemeldet. Sie haben ihre Empfehlungen weitestgehend bekräftigt. Adidas wird nach wie vor mehrheitlich zum Kauf empfohlen. Außerdem schlug CEO Bjørn Gulden noch am Tag des Absturzes der Aktie zu und kaufte in mehreren Tranchen Anteile im Wert von knapp 510.000 Euro.

Das verhalf dem Papier rasch zu einer Gegenbewegung, die auch im Montag anhält. Ist die kurzzeitig aufgekommene Kurskrise damit bereits überwunden oder handelte es sich bei der Gegenbewegung möglicherweise nur um einen berüchtigten "Dead Cat Bounce" – dazu der Blick in den Chart:

Die Trendwende könnte bereits begonnen haben, aber ...

Übergeordnet hat sich die Adidas-Aktie in den vergangenen 18 Monaten überwiegend in einem Abwärtstrend befunden. Auch in dieses Jahr war das Papier schwach gestartet. Erst nachdem bullishe Divergenzen in den technischen Indikatoren zwischen Februar und April für eine Bodenbildung gesorgt hatten und die herannahende Fußball-WM der Herren Vorfreude aufkommen ließ, besserte sich die Ausgangslage mit dem gleichzeitigen Sprung über die 50-Tage- und Abwärtstrendlinie.

Seither läuft eine Erholungstrend, der durch steigende technische Indikatoren bestätigt wurde. Der Trendwechsel wurde vor allem durch den Vorzeichenwechsel im MACD angezeigt, während sich der Relative-Stärke-Index (RSI) von überverkauften Niveaus lösen konnte. Damit gelang sogar der Anstieg über die 200-Tage-Linie, was ebenfalls für eine dauerhafte Trendwende spricht.

... erstmal hat sie einen deutlichen Dämpfer erhalten

Der Earnings-Crash aus der vergangenen Woche hat dieses Setup teilweise in Frage gestellt. Schon vor den Zahlen ist Adidas im Widerstandsbereich von 180 Euro abgeprallt, nachdem es in den technischen Indikatoren jetzt zu bearishen Divergenzen gekommen war. Der 20-Prozent-Absturz zementierte diesen Abpraller und sorgte mit dem Absturz unter die 50-Tage-Linie für ein erstes technisches Verkaufssignal.

Nur mit Mühe konnten die Käuferinnen und Käufer zuletzt die Unterstützung bei 160 Euro verteidigen. Das allerdings genügte, um gegenüber den März-Tiefs eine Aufwärtstrendlinie zu etablieren. Genau die könnte der Aktie kurz- und mittelfristig zu einer Erholung verhelfen. Zwar ist der MACD zunächst wieder in den Minusbereich gerutscht, was einen neuen Abwärtstrend der Aktie bedeutet, der Abstand zur Nulllinie ist aber gering und dementsprechend rasch aufzuholen.

Das Setup befürwortet weiterhin eher steigende Kurse

Gleichzeitig hatte der Earnings-Crash die Aktie mit Blick auf den RSI in den überverkauften Bereich gedrückt. Damit könnte das Pulver der Verkäuferinnen und Verkäufer bereits verschossen gewesen sein. Darauf deutet zumindest der starke Kursanstieg am Montag hin, für den es abgesehen von der (temporären) Entspannung im Iran-Konflikt keine kursbewegenden Neuigkeiten gibt.

Solange also der Bereich um 160 Euro, wo auch die 200-Tage-Linie verläuft, behauptet wird, sollten die Chancen zur Aktie auf der Ober- und nicht auf der Unterseite gesucht werden. Das Chartbild hat zwar ein paar Kratzer abbekommen, aber nicht so stark, als dass sich Adidas nicht schon bald wieder erholen könnte. Für Kurse nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) oberhalb von 180 Euro sollte die Trendwende als geglückt betrachtet werden. Der Bereich zwischen 140 und 160 Euro stellt eine Akkumulationszone dar, wohingegen unter 140 Euro der Ausstieg zu bevorzugen ist.

Fazit: Angemessene Bewertung unterstützt Bullen-These

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung steht für 2026 ein KGVe von 17,1 und für 2027 von 13,6 zu Buche. Das ist zwar höher als beispielsweise bei Lululemon, dafür aber deutlich niedriger als bei Nike. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Adidas eines der gegenwärtig wachstumsstärksten Unternehmen der Branche ist, gehen die Gewinnvielfache daher völlig in Ordnung.

Die Cashflow-Rendite ist mit 7,0 Prozent beachtlich und sorgt für hohe Barmittelzuflüsse, die neben der Dividende (gegenwärtig 1,7 Prozent Rendite) auch weiteren Aktienrückkäufen zugutekommen könnten. Auch das dürfte den Kurs stürzen und spricht eher für das Anhalten der inzwischen in die Wege geleiteten Trendwende als für neue Verluste oder gar neue Mehrjahrestiefs.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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