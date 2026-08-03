🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    Hohe Volatilität nach Zahlen

    1625 Aufrufe 1625 0 Kommentare 0 Kommentare

    Adidas-Aktie: Ist die Kurskrise schon wieder abgehakt?

    Die in der vergangenen Wochen vorgelegten Quartalszahlen drückten die Adidas-Aktie zeitweise tief ins Minus. Doch die Erholung schreitet bereits rasch voran.

    Für Sie zusammengefasst
    • Quartalszahlen verursachten zeitlichen Kurssturz von 20%
    • Insiderkauf des CEO im Volumen von rund 510000 Euro
    • Unterstützung bei 160 Euro entscheidend für Erholung
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Hohe Volatilität nach Zahlen - Adidas-Aktie: Ist die Kurskrise schon wieder abgehakt?
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Adidas: War es das schon wieder mit der Kurskrise?

    Trotz eines hohen Umsatzwachstums konnte der Sportartikelhersteller und DAX-Konzern Adidas in der vergangenen Woche mit seinem Geschäftsbericht zum abgelaufenen Quartal nicht überzeugen. Hohe Marketingkosten sowie Rabattaktionen belasteten die Margen, sodass das operative Ergebnis trotz der starken Erlöse hinter den Markterwartungen lag.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu adidas AG!
    Short
    176,00€
    Basispreis
    1,20
    Ask
    × 14,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    150,36€
    Basispreis
    1,56
    Ask
    × 13,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Um zwischenzeitlich fast 20 Prozent waren die Papiere am Donnerstag eingebrochen – ein schwerer Schlag für die Aktie, die in den Wochen zuvor auf Erholungskurs lag und endlich ihre gegenüber dem Jahreswechsel angefangenen Verluste wettmachen konnte.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Positive Analystenstimmen und ein Insider-Kauf treiben die Erholung

    Nach dem Earnings-Crash haben sich einige Analystinnen und Analysten zu Wort gemeldet. Sie haben ihre Empfehlungen weitestgehend bekräftigt. Adidas wird nach wie vor mehrheitlich zum Kauf empfohlen. Außerdem schlug CEO Bjørn Gulden noch am Tag des Absturzes der Aktie zu und kaufte in mehreren Tranchen Anteile im Wert von knapp 510.000 Euro.

    Das verhalf dem Papier rasch zu einer Gegenbewegung, die auch im Montag anhält. Ist die kurzzeitig aufgekommene Kurskrise damit bereits überwunden oder handelte es sich bei der Gegenbewegung möglicherweise nur um einen berüchtigten "Dead Cat Bounce" – dazu der Blick in den Chart:

    adidas_hist_wallstreet_online_25ND_26ND (6).webp

    Die Trendwende könnte bereits begonnen haben, aber ...

    Übergeordnet hat sich die Adidas-Aktie in den vergangenen 18 Monaten überwiegend in einem Abwärtstrend befunden. Auch in dieses Jahr war das Papier schwach gestartet. Erst nachdem bullishe Divergenzen in den technischen Indikatoren zwischen Februar und April für eine Bodenbildung gesorgt hatten und die herannahende Fußball-WM der Herren Vorfreude aufkommen ließ, besserte sich die Ausgangslage mit dem gleichzeitigen Sprung über die 50-Tage- und Abwärtstrendlinie.

    Seither läuft eine Erholungstrend, der durch steigende technische Indikatoren bestätigt wurde. Der Trendwechsel wurde vor allem durch den Vorzeichenwechsel im MACD angezeigt, während sich der Relative-Stärke-Index (RSI) von überverkauften Niveaus lösen konnte. Damit gelang sogar der Anstieg über die 200-Tage-Linie, was ebenfalls für eine dauerhafte Trendwende spricht.

    ... erstmal hat sie einen deutlichen Dämpfer erhalten

    Der Earnings-Crash aus der vergangenen Woche hat dieses Setup teilweise in Frage gestellt. Schon vor den Zahlen ist Adidas im Widerstandsbereich von 180 Euro abgeprallt, nachdem es in den technischen Indikatoren jetzt zu bearishen Divergenzen gekommen war. Der 20-Prozent-Absturz zementierte diesen Abpraller und sorgte mit dem Absturz unter die 50-Tage-Linie für ein erstes technisches Verkaufssignal.

    Nur mit Mühe konnten die Käuferinnen und Käufer zuletzt die Unterstützung bei 160 Euro verteidigen. Das allerdings genügte, um gegenüber den März-Tiefs eine Aufwärtstrendlinie zu etablieren. Genau die könnte der Aktie kurz- und mittelfristig zu einer Erholung verhelfen. Zwar ist der MACD zunächst wieder in den Minusbereich gerutscht, was einen neuen Abwärtstrend der Aktie bedeutet, der Abstand zur Nulllinie ist aber gering und dementsprechend rasch aufzuholen.

    Das Setup befürwortet weiterhin eher steigende Kurse

    Gleichzeitig hatte der Earnings-Crash die Aktie mit Blick auf den RSI in den überverkauften Bereich gedrückt. Damit könnte das Pulver der Verkäuferinnen und Verkäufer bereits verschossen gewesen sein. Darauf deutet zumindest der starke Kursanstieg am Montag hin, für den es abgesehen von der (temporären) Entspannung im Iran-Konflikt keine kursbewegenden Neuigkeiten gibt.

    Solange also der Bereich um 160 Euro, wo auch die 200-Tage-Linie verläuft, behauptet wird, sollten die Chancen zur Aktie auf der Ober- und nicht auf der Unterseite gesucht werden. Das Chartbild hat zwar ein paar Kratzer abbekommen, aber nicht so stark, als dass sich Adidas nicht schon bald wieder erholen könnte. Für Kurse nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) oberhalb von 180 Euro sollte die Trendwende als geglückt betrachtet werden. Der Bereich zwischen 140 und 160 Euro stellt eine Akkumulationszone dar, wohingegen unter 140 Euro der Ausstieg zu bevorzugen ist.

    Fazit: Angemessene Bewertung unterstützt Bullen-These

    Mit Blick auf die Unternehmensbewertung steht für 2026 ein KGVe von 17,1 und für 2027 von 13,6 zu Buche. Das ist zwar höher als beispielsweise bei Lululemon, dafür aber deutlich niedriger als bei Nike. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Adidas eines der gegenwärtig wachstumsstärksten Unternehmen der Branche ist, gehen die Gewinnvielfache daher völlig in Ordnung.

    Die Cashflow-Rendite ist mit 7,0 Prozent beachtlich und sorgt für hohe Barmittelzuflüsse, die neben der Dividende (gegenwärtig 1,7 Prozent Rendite) auch weiteren Aktienrückkäufen zugutekommen könnten. Auch das dürfte den Kurs stürzen und spricht eher für das Anhalten der inzwischen in die Wege geleiteten Trendwende als für neue Verluste oder gar neue Mehrjahrestiefs.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Hohe Volatilität nach Zahlen Adidas-Aktie: Ist die Kurskrise schon wieder abgehakt? Die in der vergangenen Wochen vorgelegten Quartalszahlen drückten die Adidas-Aktie zeitweise tief ins Minus. Doch die Erholung schreitet bereits rasch voran.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     