Stabilus Aktie klettert deutlich - 03.08.2026

Mit einer Performance von +5,25 % konnte die Stabilus Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Stabilus Aktie. Nach einem Plus von +0,77 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 15,240€, mit einem Plus von +5,25 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Stabilus ist ein globaler Marktführer in der Bewegungssteuerung mit innovativen Lösungen und starker Marktpräsenz.

Der Kurs der Stabilus Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -16,29 %.

Allein seit letzter Woche ist die Stabilus Aktie damit um +12,55 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,62 %. Im Jahr 2026 gab es für Stabilus bisher ein Minus von -29,89 %.

Während Stabilus heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,36 %.

Stabilus Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,55 % 1 Monat -6,62 % 3 Monate -16,29 % 1 Jahr -43,18 %

Informationen zur Stabilus Aktie

Stand: 03.08.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 25 Mio. Stabilus Aktien. Damit ist das Unternehmen 375,93 Mio.EUR € wert.

Deutlich gefallene Ölpreise haben dem deutschen Aktienmarkt einen schwungvollen Start in den Monat August beschert. Der Dax stieg am Montagmorgen auf ein Rekordhoch und überwand im weiteren Verlauf auch noch die runde Marke von 26.000 Punkten. Am …

EQS Post-admission Duties announcement: Stabilus SE / Announcement according to Art. 5 (1) lit. b) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (2) and (3) of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 Stabilus SE: Release of a capital market …

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Stabilus SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Stabilus SE: Veröffentlichung einer …

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Ob die Stabilus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stabilus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.