Strategy hat es erneut getan – über 1.500 Bitcoins wurden verkauft

Der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei 63.957 US-Dollar je Bitcoin. Mit dem jüngsten Verkauf handelt es sich bereits um den dritten Bitcoin-Verkauf im laufenden Jahr. Strategy hat damit außerdem bereits seit 5 Wochen keine weiteren Bitcoins gekauft.

Wie aus einer aktuellen Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, veräußerte Strategy zwischen dem 27. Juli und dem 2. August insgesamt 1.638 Bitcoin für rund 104,7 Millionen US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Strategy bleibt dennoch der größte BTC-Investor weltweit

Trotz der erneuten Verkäufe bleibt Strategyder größten institutionellen Bitcoin-Halter weltweit. Der Bestand beläuft sich nun auf 843.138 Bitcoin, die beim aktuellen Marktwert 52,6 Milliarden US-Dollar repräsentieren.

Für den gesamten Bestand zahlte das Unternehmen nach eigenen Angaben durchschnittlich 75.419 US-Dollar pro Bitcoin. Einschließlich Gebühren und Nebenkosten summieren sich die Anschaffungskosten damit auf 63,5 Milliarden US-Dollar.

Damit befindet sich das Unternehmen auf Basis der aktuellen Marktpreise weiterhin auf nicht realisierten Buchverlusten von 10,9 Milliarden US-Dollar. Dennoch entspricht der Bestand weiterhin knapp vier Prozent des maximalen Bitcoin-Angebots.

Dahin fließen der Verkaufserlöse

Die Erlöse aus dem Bitcoin-Verkauf wurden nicht zur Finanzierung neuer Investitionen verwendet, sondern dienten vor allem der Stärkung der Bilanz.

Nach Unternehmensangaben flossen die Mittel unter anderem in die Ausschüttungen auf Vorzugsaktien, Rückkäufe der STRC-Vorzugsaktien sowie den Ausbau der US-Dollar-Reserve.

Parallel dazu platzierte Strategy weitere 3.011.361 MSTR-Aktien und nahm dadurch zusätzliche 290,6 Millionen US-Dollar ein.

Durch diese Maßnahmen erhöhte sich die Dollar-Reserve des Unternehmens um 250 Millionen US-Dollar auf insgesamt 4 Milliarden US-Dollar. Weitere 28,9 Millionen US-Dollar wurden für Aktienrückkäufe verwendet, während die verbleibenden 11,7 Millionen US-Dollar der allgemeinen Liquidität zuflossen.

Zugleich teilte Strategy mit, dass im Rahmen des bestehenden Aktienprogramms weiterhin MSTR-Aktien im Wert von 22,7 Milliarden US-Dollar zur Ausgabe zur Verfügung stehen.

Bitcoin und Strategy reagiert mit Kursverlusten

Unmittelbar nach Veröffentlichung der SEC-Unterlagen fiel der Bitcoin-Kurs auf 62.226 US-Dollar und damit 1,3 Prozent. Auf Wochensicht summiert sich das Minus damit auf über 4 Prozent.

Auch die Strategy-Aktie verlor im vorbörslichen Handel 1,7 Prozent auf 91,46 US-Dollar. Bereits in der vergangenen Handelswoche hatte die Aktie 4,56 Prozent nachgeben und schloss bei 93,28 US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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