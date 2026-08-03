RBC stuft Puma SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Piral Dadhania passte sein Bewertungsmodell für den Sportartikelhersteller an dessen Zahlen für das zweite Quartal an. Es sei ermutigend, dass die Bereinigung des Lagerbestands weitgehend abgeschlossen sei, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings seien Form und Tempo der Erholung angesichts der nachlassenden Verbraucherstimmung, eines von Sonderangeboten geprägten Marktes für Lifestyle-Schuhe und der aktuell begrenzten Transparenz in puncto Produktpipeline nur schwer prognostizierbar./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:07 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,27 % und einem Kurs von 28,45EUR auf Tradegate (03. August 2026, 14:51 Uhr) gehandelt.





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