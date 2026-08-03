RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Das beständig im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsende Kerngeschäft des Brillenkonzerns sehe er weiterhin positiv, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Die kurzfristigen Aussichten für den Bereich KI-Smartglasses dürften sich hingegen durch die Markteinführung von Konkurrenzprodukten eintrüben./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:04 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,02 % und einem Kurs von 170,3EUR auf Tradegate (03. August 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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