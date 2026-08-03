RBC stuft BEIERSDORF AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Underperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Über einen weiteren Rücksetzer für die Erwartungen sei im Falle des Konsumgüterkonzerns viel diskutiert worden und nun sei er da, schrieb James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass der Analystenkonsens für das operative Ergebnis in diesem Jahr um 15 bis 20 Prozent sinken wird. Die Zahlen für das erste Halbjahr hätten die Erwartungen verfehlt, allerdings nicht gravierend./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 07:28 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 07:28 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 78,76EUR auf Tradegate (03. August 2026, 15:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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