DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mitch Collett sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einem soliden Abschneiden in einem Quartal, das von der FIFA-Fußballweltmeisterschaft und einer schwachen Ausgangsbasis in Brasilien profitiert habe. In einigen Märkten sei dies aber durch den früheren Ostertermin teilweise wieder ausgeglichen worden. Im zweiten Halbjahr erwartet er vorteilhaftere Wechselkurseffekte./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 73,52EUR auf Tradegate (03. August 2026, 15:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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