DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft EssilorLuxottica auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 181 auf 174 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Erwartungen an den Brillen- und Luxusgüterkonzern wirkten immer noch zu optimistisch, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie nach Zahlen zum zweiten Quartal. Er verwies auf das schwächer als erwartete Umsatzwachstum und nur schleppende Geschäfte mit KI-Brillen./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,15 % und einem Kurs von 170,5EUR auf Tradegate (03. August 2026, 15:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 174
Kursziel alt: 181
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: neutral
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