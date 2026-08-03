DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft EssilorLuxottica auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 181 auf 174 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Erwartungen an den Brillen- und Luxusgüterkonzern wirkten immer noch zu optimistisch, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie nach Zahlen zum zweiten Quartal. Er verwies auf das schwächer als erwartete Umsatzwachstum und nur schleppende Geschäfte mit KI-Brillen./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,15 % und einem Kurs von 170,5EUR auf Tradegate (03. August 2026, 15:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 174

Kursziel alt: 181

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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