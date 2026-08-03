DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Tim Rokossa berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von einem Treffen mit dem Konzernchef und dem Finanzvorstand. Er habe den Eindruck, dass das Management der anstehenden Modelloffensive weiterhin sehr optimistisch gegenüberstehe und den Fokus auf Effizienzsteigerungen lege. Gleichzeitig werde an der Absicht festgehalten, Kapital an die Aktionäre auszuschütten./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 48,12EUR auf Tradegate (03. August 2026, 15:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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