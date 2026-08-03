UNTERNEHMEN vom 03.08.2026 - 15.15 Uhr

HAMBURG - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im ersten Halbjahr eine deutliche Abschwächung der Nachfrage im Konsumentengeschäft verzeichnet. Ausschlaggebend dafür sei der anhaltende Druck auf die Kernmarke Nivea, wie der Dax -Konzern am Montag überraschend mitteilte. Das Unternehmen senkte daher seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. An der Börse kam das nicht gut an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

LONDON - Der Pharmakonzern Astrazeneca hat laut Insidern eine Übernahme des US-Rivalen Bristol Myers Squibb (BMS) geprüft. Die Unternehmen hätten Gespräche in einem frühen Stadium über einen Zusammenschluss geführt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Mit einer solchen Übernahme würde Astrazeneca zu einem der weltgrößten Arzneimittelhersteller werden. Es sei aber unklar, ob die Gespräche noch andauerten und sie zu einer Transaktion führten. Ein Sprecher von Astrazeneca habe sich nicht äußern wollen, hieß es weiter. Und Bristol Myers Squibb sei für eine Stellungnahme zu den Gesprächen nicht erreichbar gewesen. Zuvor hatte die "Financial Times" darüber berichtet.

Milliardendeals: Totalenergies schichtet im Erneuerbaren-Portfolio um

PARIS - Der französische Ölkonzern Totalenergies baut sein Portfolio mit erneuerbaren Energieträgern um. Dabei treten die Franzosen unter anderem 50 Prozent an 1,2 Gigawatt großen Solar- und Windanlagen an Land in Europa ab. Diese hätten einen Wert von 1,8 Milliarden Euro, teilte Total am Montag in Paris mit. Käufer ist die Beteiligungsgesellschaft KKR. Zugleich verkündete Total, dem Konkurrenten Shell Kapazitäten zur Erzeugung von Erneuerbarer Energie von 4 Gigawatt abzukaufen. Der Großteil dieser Solar-, Windkraft- und Batteriespeicher-Projekten befindet sich laut Mitteilung in Italien, den Niederlanden, Großbritannien und Spanien. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Fielmann dämpft Erwartungen an Smartglasses



HAMBURG - Smartglasses werden das Smartphone nach Einschätzung von Fielmann-Chef Marc Fielmann zumindest in den nächsten Jahren nicht ablösen. Es sei unwahrscheinlich, dass sich das in den nächsten zwei bis drei Jahren ändern werde, sagte der Vorstandsvorsitzende der Hamburger Augenoptiker-Kette in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Studie: Weniger Rabatt auf Elektroautos



BOCHUM/FRANKFURT - Die Autoindustrie hat einer Studie zufolge im Juli die Preisnachlässe für Elektroautos erneut gekappt. Neuwagenkäufer können noch auf 17,6 Prozent Rabatt auf den Listenpreis rechnen, wie die regelmäßige Marktstudie des privaten Center Automotive Research (CAR) ergab. Bei Verbrennermodellen werde hingegen ein höherer durchschnittlicher Preisnachlass von 19,4 Prozent gewährt.

Alibaba legt mit neuem KI-Modell nach



PEKING - Im globalen Wettlauf um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz hat der chinesische Tech-Riese Alibaba ein weiteres leistungsfähiges Modell veröffentlicht. "Qwen3.8-Max" spielt nach Angaben des Unternehmens mit den Spitzenmodellen der US-Anbieter OpenAI und Anthropic in einer Liga.

Biontech bekommt neuen Chef - Nachfolger von Sahin gefunden

MAINZ - Der Nachfolger von Mitbegründer Ugur Sahin an der Spitze des Impfstoffherstellers Biontech ist gefunden: Spätestens zum 1. Februar kommenden Jahres werde Guido Oelkers den Job des Vorstandsvorsitzenden antreten, teilte das Unternehmen in Mainz mit. Oelkers kommt von dem schwedischen Biopharma-Unternehmen Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) , an dessen Spitze er seit 2017 stand.

^

Weitere Meldungen



-Bilger will Infrastrukturmilliarden schnell verbauen

-ROUNDUP: Schlimme Brände in Griechenland - und jetzt auch in den USA -Niedrigwasser-Konferenz mit dem Bundesverkehrsminister -Behörden warnen vor mehr KI-gestützten Cyberangriffen -Erneut höhere Nachfrage nach Bio im zweiten Quartal

-Bahnchefin rügt Leistungsmängel im Management

-KI-Aktienflaute zwang Hedge-Fonds-'Wunderkind' zu Eilverkauf -IG Metall Baden-Württemberg: 'Die Beschäftigten lassen sich nicht erpressen' -Künftig immer zuerst zum Hausarzt?

-Umwelthilfe will neues Heizungsgesetz gerichtlich kippen -Schwesig: Argument gegen 'Rente mit 63' gilt nicht für Osten -Ungarn stoppt Atomkraftwerk - Stromversorgung unter Druck -Italien soll mehr Gratisstrände bekommen

-Söder zweifelt an Sinn von 12-Uhr-Regel an Tankstellen -Verbraucherschützer: Tagsüber zu wenig Super-Sparpreise bei der Bahn -Wie geht es weiter mit der abschlagsfreien Frührente? -Kölln ruft weitere Frühstücksflocken zurück - Fremdkörper -Polizei führt 30 Schließfachbesitzer zwangsweise vor

-Historisch schlechte Zuckerrüben-Ernte befürchtet

-Linke: Nach 45 Beitragsjahren Rentenstart frei wählen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 79,00 auf Tradegate (03. August 2026, 15:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um +0,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,13 %. Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 20,60 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 139,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +61,76 %/+89,95 % bedeutet.



