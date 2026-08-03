JEFFERIES stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf nach vorläufigen Zahlen und einem gesenkten Ausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Molly Wylenzek zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung generell nicht überrascht. Die Kürzungen fielen aber etwas stärker aus als erwartet. Sie wartet auf weitere Einzelheiten zum Plan, bei der Kernmarke Nivea eine Wende herbeizuführen./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 79,00EUR auf Tradegate (03. August 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Molly Wylenzek

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 81

Kursziel alt: 81

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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